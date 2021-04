Indii dochází kyslík, země se potýká s nejvážnější krizí od začátku pandemie. Západ slíbil pomoc

DILLÍ/PRAHA Situace v Indii se nadále komplikuje. Země již pátý den v řadě hlásí rekordní přírůstky nových koronavirových případů a doslova jí „dochází dech“. V Dillí a dalších velkých městech se totiž potýkají s nedostatkem kyslíku a jeho umělý přívod je v současnosti omezen jen na ty nejzávažnější případy.

„Pro nemocnici, jako je ta naše, v minulosti nebyl problém získat dostatek kyslíku,“ popsal pro server britské televize BBC doktor Siddheshwar Shinde, ředitel nemocnice v západoindické Púně. „V minulých 14 dnech se to ale problémem stalo. I mladí pacienti ve věku 22 let teď potřebují umělý přívod.“



Především na tento problém se soustřeďuje slíbená pomoc západních zemí – Spojené státy, Spojené království i Německo již přislíbily urychlené odeslání zdravotnických pomůcek. Konkrétní čísla zatím zveřejnil jen Londýn, který podle deníku The Daily Telegraph (DT) pošle 495 zařízení na výrobu kyslíku, 120 neinvazivních a 20 manuálních ventilátorů.

Pomoc by měla zaslat také Evropská komise. Podle vyjádření její šéfky Ursuly von der Leyenové Brusel za tímto účelem aktivoval takzvaný mechanismus ochrany občanů. Stejné iniciativy bylo v říjnu využito pro pomoc České republice.

Jako ve válečné zóně

Nemoc covid-19 se v Indii dosud potvrdila u více než 17 milionů lidí, z čehož bezmála 200 tisíc na něj zemřelo. Na první pohled strašlivá čísla sice nepůsobí tak dramaticky při přepočtu na jednoho obyvatele, v zemi však neprobíhá masivní testování, a je tudíž pravděpodobné, že reálných případů je několikanásobně více.

Kromě nedostatku kyslíku je obrovským problémem přehlcenost hřbitovů a krematorií. „Nikdy jsem takový příval těl neviděl,“ řekl deníku DT Mohammad Shamim, hrobník z největšího hřbitova v hlavním městě Dillí. Jeho ústav prý v současnosti odmítá většinu žadatelů pro prostý nedostatek místa. „Vypadá to tu jako ve válečné zóně – mrtví se válejí všude kolem a lidé v ochranném oděvu PPE vypadají jako vojáci,“ popsal jeden z místních.

Indům tak zbývá jediná možnost. Své mrtvé si nechat doma, dokud na ně nepřijde řada. To s sebou ale v tropickém vedru, které v Dillí panuje, nese řadu rizik. V teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia se totiž tělo rozkládá spíše v řádu hodin nežli dnů.

„Důstojnost smrti se tu vytratila,“ uvedl pro deník DT místní obyvatel Muhammad Yusuf, jehož pětašedesátiletá matka zemřela v pátek. „Místo toho, abychom truchlili za své mrtvé, se strachujeme, že je nebude kde pohřbít,“ popisuje Yusuf svízelnou situaci, ve které se dvaadvacetimilionová metropole nyní nachází.

Premiér Naréndra Módí v neděli vyzval obyvatele, aby se chovali co nejobezřetněji a aby se nechali v nejbližším možném termínu očkovat. To na papíře vypadá snadno, už proto, že Indie je jedním z největších výrobců vakcín na světě. V praxi to ale může být o něco složitější.

„Nemáme na skladě žádné vakcíny a registrace nepřijímáme, protože lidé pak přijdou a perou se,“ řekl serveru BBC nejmenovaný pracovník z nemocnice v Ghaziabádu nedaleko Dillí. „Nezbývá nám než lidi prostě odmítat.“

Hlavním problémem je četnost obyvatelstva. Jakkoli je Indie se 140 miliony podanými dávkami absolutně vzato třetím nejrychlejším „očkovačem“ světa, ve více než 1,3miliardové populaci se to doslova ztratí. Nepomáhá ani neustálý boj o vakcíny mezi federální vládou a jednotlivými státy.

Obavy z mutace

Paradoxní nedostatek vakcín ve velmoci farmaceutického průmyslu má řešit nový krok Spojených států. Ty totiž v pondělí slíbily, že navzdory dosavadnímu exportnímu embargu do Indie pošlou ingredience pro výrobu očkovací látky. Podle amerického deníku The New York Times se dodávky mají týkat především britsko-švédského přípravku AstraZeneca, jenž se v Indii vyrábí pod komerčním označení Covishield.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena z dosavadního embarga upustila po rostoucím mezinárodním tlaku, který se na Spojené státy soustředil v kontextu všeobecné solidarity s koronavirem těžce postiženou Indií.

I přes dostatek mezinárodní podpory se s Indií v současnosti spojují rovněž značné obavy. V zemi se totiž objevila tak zvaná dvojitá mutace koronaviru, u níž existuje podezření, že je nakažlivější než původní kmen. Její výskyt už byl zjištěn rovněž v České republice, kam jej údajně měla přivézt indická studentka.

Podle serveru Politico proto státy EU od pondělí zakážou vstup většině cestujících z Indie. Ve chvíli, kdy šly LN do tisku, existoval zákaz či významná omezení pro cestující z nejlidnatějšího státu světa v Německu, Nizozemsku a Itálii. Z ostatních zemí se pak jednalo o Spojené království, USA, Kanadu a Izrael.