Indii nabídli pomoc i ti největší nepřátelé, říká odborník. Velmoc s vakcínou obchodovala, teď nemá čím očkovat

Oficiální údaje o úmrtích na covid-19 jsou v Indii podle indologa Zdeňka Štipla z Filozofické fakulty UK zcela určitě podhodnocené. Možná až třicetinásobně. Na vině je kromě katastrofálního stavu zdravotnictví nejen vláda premiéra Nárendry Módího, ale i celý politický systém.

Lidovky.cz: Jak je možné, že indická vláda nechala covidovou situaci takto vyeskalovat? Ještě před pár týdny se přece zdálo, že je země z nejhoršího venku.

Bylo s podivem, že vrchol epidemie co do počtu denních přírůstků Indie zažívala v září, a od té doby počty až do ledna klesaly. Jednalo se o první vlnu, která měla jiný průběh než třeba v Evropě. Po jejím skončení Indie a její politická reprezentace zjevně usnula na vavřínech, došlo k přílišnému rozvolnění a jeho důsledky spolu s rozšířením jiných mutací viru, plus té zcela nové, tzv. indické, Indie nyní sklízí.