Erupce indonéské sopky ochromila letiště. Omezení se dotkla tisíců cestujících

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  11:47aktualizováno  11:47
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Indonéské úřady v neděli kvůli erupci sopky Anak Krakatau zastavily provoz na šesti letištích, včetně mezinárodního letiště u Jakarty. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami. Hlavní letiště pro indonéskou metropoli opakovaně pozastavilo provoz.

Podle posledních informací se provoz zastaví do 17:30 hodin místního času, tedy do 12:30 Středoevropského letního času.

Indonéské sopka Anak Krakatoa vybuchla. Popel dosáhl výšky až 6000 metrů na jávské straně sopky a 15 tisíc metrů na sumaterské straně a v některých částech provincie Banten na Jávě. (5. září 2026)
Indonéské sopka Anak Krakatoa vybuchla. Popel dosáhl výšky až 6000 metrů na jávské straně sopky a 15 tisíc metrů na sumaterské straně a v některých částech provincie Banten na Jávě. (5. září 2026)
Indonéské sopka Anak Krakatoa vybuchla. Popel dosáhl výšky až 6000 metrů na jávské straně sopky a 15 tisíc metrů na sumaterské straně a v některých částech provincie Banten na Jávě. (5. září 2026)
Indonéské sopka Anak Krakatoa vybuchla. Popel dosáhl výšky až 6000 metrů na jávské straně sopky a 15 tisíc metrů na sumaterské straně a v některých částech provincie Banten na Jávě. (5. září 2026)
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Pozastavení provozu se dotklo více než 300 letů, včetně 58 mezinárodních spojů, sdělila společnost Angkasa Pura, která letiště provozuje. Opatření postihla nejméně 20 tisíc cestujících. Společnost Singapore Airlines oznámila, že pro zbytek dne zrušila v obou směrech spoje s Jakartou.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že uzavření hlavního letiště si vynutil výskyt sopečného popela v jeho okolí. Opakované erupce provázené výronem lávy byly slyšitelné až do vzdálenosti 700 kilometrů.

Trajekty v Sundském průlivu fungovaly normálně, uvedlo ministerstvo dopravy. Úřad zároveň vyzval plavidla, aby se zdržovala ve vzdálenosti nejméně tří kilometrů od kráteru Anak Krakatoa.

Popel dosáhl výšky až 6 tisíc metrů na jávské straně sopky a 15 tisíc metrů na sumaterské straně a v některých částech provincie Banten na Jávě, uvedla meteorologická agentura BMKG.

Úřady vyzvaly veřejnost k zachování klidu a ke zvýšené ostražitosti. Vzhledem k popelovému spadu doporučují nosit roušky a ochranné brýle, uvedla agentura Reuters.

Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, kde jsou častá zemětřesení a sopečné erupce. V zemi je asi 130 aktivních sopek.

Vulkán Anak Krakatoa (v indonéštině Dítě Krakatay) vznikl začátkem 20. století v kráteru vybuchlé sopky Krakatoa, jejíž exploze v roce 1883 způsobila přívalovou vlnu vysokou 40 metrů a přinesla smrt 36 tisíc lidí.

V roce 2018 erupce sopky Anak Krakatoa vyvolala tsunami podél pobřeží Sumatry a Jávy poté, co se část hory zřítila do moře. Tehdy zahynulo 430 lidí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Erupce indonéské sopky ochromila letiště. Omezení se dotkla tisíců cestujících

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