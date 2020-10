Indonésie zavedla morbidní trest pro ty, kteří nenosí roušky. Vykopávají hroby pro oběti koronaviru

Indonésie Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, a má nejvyšší smrtnost na koronavirus v jihovýchodní Asii. S vysokým nárůstem nemocných zavedli hlavní město Jakarta a východní Jáva tresty za porušení povinnosti nošení roušek.

V zemi jsou momentálně zavedená zesílená restriktivní opatření proti šíření koronaviru, mezi které patří i povinnost nošení roušek. V případě, že se najde někdo bez roušky, je mu dáno na výběr ze dvou způsobů potrestání. Jedním z nich je pokuta ve výši 150 000 indonéských rupií (233,4 Kč), druhým pak zadané „koronavirové“ veřejně prospěšné práce.

Pokud si obviněný zvolí druhý způsob trestu, dostane reflexní vestu s nápisem na zádech „provinilec“, a je s ostatními odvezen na hřbitov. Cestou k jeho bránám se z reproduktorů vozidla ozývá zpráva, že cestující porušili zavedené restrikce.

Skupina narušitelů pravidel je poté na hřbitově povinna kopat hroby pro zesnulé s nákazou covid-19, případně upravovat a čistit hroby již pohřbených.

„Je to pro mě složité nosit roušku, když mám na hlavě helmu na motorku. Bolí mě z ní uši, ale je to moje chyba a obstarávat za to hroby je přiměřený trest,“ uvedl pro Sky News jeden z provinilých.



Východní Jáva má nejvíce úmrtí na koronavirové onemocnění z celé Indonésie, a restrikce jsou zde často porušovány, tudíž se úřady rozhodly dát lidem názorný příklad, a zavést až morbidní tresty.

„Hřbitovy lidi děsí, a když se budou bát, nebudou porušovat pravidla, budou nosit roušky,“ řekl pro Sky News šéf policejní hlídky.

Způsoby potrestání jsou vskutku vynalézavé a různorodé. Například v Jakartě strážníci přiměli lidi, kteří porušili povinnost nošení roušek, vlézt si do rakve, ve městě Gresik si pak mohli vyzkoušet, jak se leží na lůžku v sanitce.