Zemětřesení v Indonésii zabilo dvacet lidí, úřady varovaly i před tsunami

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  8:03aktualizováno  8:03
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Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo...

Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo pobřeží Indonésie v regionu Flores. | foto: AP

Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo...
Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo...
Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo...
Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo...
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Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží Indonésie v regionu Flores. Předchozí bilance činila pět mrtvých. Úřady původně vydaly varování před vlnou tsunami, později ho však odvolaly. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány.

Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a ztěžují pátrací a záchranné akce, uvedl policejní šéf Rudi Darmoko z provincie Východní Nusa Tenggara.

Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende v provincii Východní Nusa Tenggara.

Indonéská meteorologická agentura dříve vydala varování před tsunami a vyzvala obyvatele, aby se zdržovali mimo pláže a břehy řek.

Úřady později varování odvolaly s tím, že monitorování neprokázalo žádné významné změny hladiny moře, které by představovaly hrozbu pro pobřežní obce.

Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté.

11. srpna 2026
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