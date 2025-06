Vědecký tým vyvíjející látky proti HIV a jiným virům vede ve společnosti Gilead Sciences na pozici viceprezidenta pro virologii český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. V době pandemie onemocnění covid-19 se podílel na vývoji léku remdesivir. V roce 2020 se stal laureátem Mimořádné ceny Neuron pro nejlepší české vědce a vědkyně.

Látka lenakapavir, která bude uvedena na trh pod názvem Yeztugo, snižuje riziko přenosu HIV u dospělých a dospívajících o více než 99,9 procenta. Funkčně se tak přibližuje vysoce účinné vakcíně, píše AFP.

Gilead Sciences provedla dvě rozsáhlé klinické studie. První z nich, do které se zapojilo více než 2000 žen v subsaharské Africe, vedla ke snížení infekcí o 100 procent a prokázala převahu nad pilulkou Truvada, která se užívá denně.

Ve druhé studii, do které se zapojilo více než 2000 mužů a osob různých genderových identit, byly zaznamenány pouze dva případy nákazy. Míra prevence dosáhla 99,9 procenta, což opět překonává lék Truvada.

Jako nežádoucí účinky přípravku byly hlášeny reakce v místě vpichu injekce, bolesti hlavy a nevolnost.

Navzdory působivým výsledkům léku může nadšení utlumit jeho cena. V USA dosáhne 28 218 dolarů (609 512 korun) za rok, sdělila AFP mluvčí společnosti Blair Baumwellová. Aktivisté podle AFP vyzývají Gilead Sciences, aby cenu výrazně snížila v zájmu zastavení šíření HIV.

„Pracujeme na tom, aby byl Yeztugo dostupný pro každého, kdo ho potřebuje nebo chce, a očekáváme široké pojistné krytí,“ uvedla mluvčí společnosti.

Léky na prevenci přenosu HIV, známé jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), existují již více než deset let. Jelikož však obvykle vyžadují denní užívání tablet, dosud významně neovlivnily celosvětový výskyt infekce.

Ve světě je podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) virem HIV nakažených asi 39,9 milionu lidí. Cílem iniciativ WHO a přidružených institucí je ukončit pandemii viru do roku 2030, což zahrnuje i zlepšení přístupu k preventivním lékům jako PrEP.