‚Inspiroval jsem se Breivikem‘. Australan, který střílel v mešitě, se prý mstil za evropské útoky islamistů

CHRISTCHURCH/PRAHA V pátek otřásl Novým Zélandem útok na dvě mešity ve městě Christchurch, při kterém podle posledních informací zahynulo 49 lidí a dalších 48 bylo zraněno. Ve spojitosti s útokem byli zadrženi čtyři lidé, z nich jeden byl obviněn z vraždy a v sobotu stane před soudem. Policie jeho identitu nepotvrdila, mělo by však mělo jít Australana Brentona Tarranta, který se k činu přiznal. Svůj čin natáčel na kameru a před útokem zveřejnil na internetu 87stránkový manifest, ve kterém objasňuje motivy svého jednání. Co je o něm známo?

Osmadvacetiletý útočník Brenton Tarrant se ve svém manifestu označuje za obyčejného Australana z průměrné rodiny s nižšími příjmy, který měl všední dětství bez jakýchkoliv větších problémů. Australský premiér Scott Morrsion ho v pátek označil za ultrapravicového teroristu. Podle médií útočník pochází z města Grafton ve státě Nový Jižní Wales. V manifestu Tarrant uvedl, že ho nikdy příliš nebavila škola a nikdy nevystudoval žádnou univerzitu, protože ho nabízené obory nezajímaly.

Na začátku svého 87 stránek dlouhého prohlášení Tarrant uvádí, proč se k činu rozhodl. Uvádí, že se rozhodl jednat, aby zajistil budoucnost pro ‚své lidi‘.



Jako důvod svého činu uvádí, že chce ukázat všem imigrantům, že ‚naše země nikdy nebude jejich a dokud bude žít bílý muž, nikdy naše země neovládnou‘. Napsal, že se chce pomstít všem cizím útočníkům, kteří způsobili smrt stovkám tisíců lidí v evropských zemích napříč historií. Dále uvedl, že se chce pomstít za všechny oběti teroristických činů napříč evropskými zeměmi a chce zredukovat imigraci do evropských zemí tím, že fyzicky sníží počet imigrantů.

V dokumentu se Tarrant zároveň přihlásil k norskému masovému vrahoi Andersi Behringu Breivikovi. Tento ultrapravicový radikál v roce 2011 na norském ostrově Utøya postřílel 77 mladých lidí.



Tarrant chtěl dle svých slov původně zaútočit na mešitu v novozélandském městě městě Dunedin, pak se ale rozhodl pro mešity Al Noor and Masjid, protože zde bylo ‚více přistěhovalců‘, uvedl v manifestu. Celý text je protkán antiimigrantskými a antimuslimskými názory.

Tvrdá australská antiimigrační politika

Na Novém Zélandu je takovýto čin velmi neobvyklý, o to více obyvatele země šokoval. Jak novozélandská premiérka Jacinda Ardernová podotkla ve svém pátečním projevu, Nový Zéland ‚není enklávou terorismu, ale naopak reprezentuje diverzitu, vlídnost a soucit‘.



Oproti tomu Austrálie, odkud jediný veřejně identifikovaný struůjce pátečního útoku na mešity pochází, antimuslimské projevy a protesty zaznamenala několikrát. Austrálie zastává dlouhodobě velmi striktní a odmítavou migrační politiku. V listopadu minulého roku odmítla přijmout pakt OSN o migraci, protože má být s touto politikou v rozporu.

Známý je australský model vracení lodí migrantů a jejich odesílání do středisek v zemích třetího světa provozovaných místními orgány.

V Austrálii je navíc hlasitá skupina antiimigračních zákonodárců. Současná populistická senátorka Pauline Hansonová v roce 2016 požadovala zákaz migrace z některých muslimských zemí do Austrálie nebo instalaci kamer do mešit. Reagovala na masové střílení v nočním klubu v americkém Orlandu z roku 2016, kde útočník hlásící se k Islámskému státu zastřelil 49 lidí a dalších 53 zranil. V roce 2017 Hansonová neslavně vstoupila do senátu oblečená v burce s tím, že by to mohlo být použito k podněcování teroristických spiknutí.

Z celkové pětimilionové populace Nového Zélandu je podle posledních vládních statistik z roku 2013 jen 1,2 % muslimů, což je asi 50 000 lidí. Přesto je to silná a rostoucí komunita, mezi lety 2006 a 2013 vzrostl počet občanů hlásících se k islámu o 28 %. Jen 26% ze všech občanů spojených s islámem se narodilo na Novém Zélandu, zbytek se přistěhoval. Nejvíce muslimských přistěhovalců je z Turecka, Libanonu, Pákistánu nebo Bangladéše.



Novozélandské město Christchurch, kde žije na 400 000 obyvatel, má podle agentury Reuters poměrně velkou islámskou komunitu, do níž patří i řada zahraničních studentů.



Střelba v mešitách začala v pátek před druhou hodinou místního času. Ozbrojená skupina lidí vtrhla do mešit Al Noor a Linwood v centrální části téměř čtyřsettisícového města. Podle posledních informací zahynulo 49 lidí a dalších 48 bylo zraněno. Podle novozélandského policejního komisaře šlo o velmi dobře naplánovaný čin. Další tři útočníci zatím nebyli identifikováni. Podle novozélandské premiérky Jacindy Ardernové šlo o jeden z nejtemnějších dnů pro Nový Zéland.