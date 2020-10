Instagramem proti covidu. Italský premiér požádal influencery, aby vyzvali mladé k dodržování opatření

ŘÍM/PRAHA Premiér Conte osobně požádal vlivné influencery, aby vyzvali mladé lidi k dodržování protivirových opatření. Kvůli růstu počtu nakažených dva lidnaté regiony nově spouští noční zákaz vycházení.

„Včera (v pondělí, pozn. red.) jsme měli velmi nečekaný telefonní hovor (…) Kontaktoval nás pan premiér Conte a požádal mě a moji ženu, abychom pomohli přesvědčit mladé lidi, že je užitečné nosit obličejové masky.“



Úterní oznámení populárního italského zpěváka Fedeze (občanským jménem Federico Lucia) možná v Itálii odstartovalo další fázi boje proti šíření koronaviru. Ten se má nyní vést s větší intenzitou vedle klasických médií také na sociálních sítích, kde řada členů mladší generace čerpá informace. Mnozí téměř výhradně právě tam.



Fedez a jeho manželka, populární módní bloggerka Chiara Ferragniová, mají k ovlivnění názoru dalších lidí možnosti jako málokdo jiný. Instagramový účet Ferragniové pravidelně sleduje na 22 milionů lidí, její manžel má followerů asi polovinu. Že oba mají skutečný praktický vliv na uvažování občanů, prokázali mj. před několika měsíci fundraisingovou kampaní, jejímž účelem bylo nashromáždit finance pro milánskou nemocnici San Raffaele: během 24 hodin se vybraly téměř 4 miliony eur (asi 100 milionů korun).

Čerstvou výzvu premiéra Conteho vlivný mladý pár (Fedezovi je 31 let, jeho ženě o dva roky více) vyslyšel. „Nacházíme se ve velmi křehké situaci a Itálie si absolutně nemůže dovolit další kompletní uzávěru jako na jaře,“ komentoval situaci zpěvák a umístil na svůj účet emotivní video.

„Holky a kluci, osud Itálie je v rukou každého z nás. Stačí docela málo a snad se budeme moci vyhnout těm nejhorším scénářům. Prosím, noste obličejové masky,“ řekl svým příznivcům Fedez.

V noci všichni doma

Na začátku koronavirové infekce v březnu a dubnu se Itálie, zejména její severní, hustě osídlené regiony, zařadila mezi vůbec nejhůř postižené státy světa. Na koronavirus tam dosud zemřelo více než 36 000 lidí a i v přepočtu na jednotku populace země patří mezi nejhorší na světě. Na jaře některé nemocnice narazily na strop své kapacity a části nakažených se nedostalo adekvátní péče, „přeplnění“ dokonce místy hlásily i pohřební služby.



Co do tempa aktuálního nárůstu nakažených či počtu obětí v probíhající druhé vlně nákazy se nyní sice čísla ani zdaleka neblíží katastrofickým hodnotám z jara, nicméně nejen italští politici jsou po tragické zkušenosti preventivně opatrní. V zemi platí nouzový stav, je omezená otevírací doba restaurací a barů, mnoho podniků funguje s omezenou kapacitou návštěvníků. Zakázány jsou kontaktní sporty.

To jsou celoplošná opatření, každý z dvaceti italských regionů má ale možnost nad tento rámec vyhlásit vlastní, přísnější omezení. K určitému přelomu dochází právě v těchto dnech: lidnaté regiony Lombardie a Kampánie totiž počínaje nadcházejícím víkendem vyhlásily striktní zákaz vycházení mezi jedenáctou hodinou večerní a pátou ranní. Výjimky budou přípustné pouze v případě cest za prací či kvůli neodkladným zdravotním komplikacím.

Nová tvrdá opatření v Lombardii a Kampánii se dotknou celkem 16 milionů lidí a jejich platnost již schválilo italské ministerstvo zdravotnictví. V Kampánii se navíc o víkendu má „zcela zastavit doprava“; jak konkrétně toho úřady chtějí dosáhnout, však nebylo do uzávěrky LN jasné.

Výběr dvou zmíněných regionů není náhodný. Lombardie s centrem v Miláně byla na jaře vůbec nejpostiženější oblastí (region se na celkovém počtu úmrtí na koronavirus v Itálii podílí téměř polovinou) a centrem Kampánie je mimořádně hustě obydlená a chaotická aglomerace Neapole. Na italském jihu navíc není zdravotnický systém tak robustní a dobře organizovaný jako na severu.

Z dosavadních reakcí se zdá, že obyvatelstvo zpřísněná opatření spíše podporuje. „Úřady před pár týdny odstranily z dlažby značky upozorňující na bezpečné rozestupy a lidé to přestali dodržovat, to je špatně. Není jiná cesta než zase přitvrdit,“ řekl listu The Local sedmapadesátiletý obyvatel Milána, který se představil jako Alessandro.

Influenceři informují rovněž v Česku

I v Česku se vlivní influenceři zapojují, mnoho z nich opakovaně vyzývalo své sledující k nošení roušek a dodržování opatření. Informační servis poskytuje na Instagramu také mladý populární poslanec Dominik Feri (TOP 09). S více než 753 tisíci sledujícími je nejsledovanějším českým politikem. V příspěvcích se žlutým vykříčníkem jednoduše informuje o aktuálních opatření. Mnozí mladí lidé informace o aktuální krizové situaci tak sledují výhradně skrze jeho profil.