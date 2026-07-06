Přes tisíc zatčených. Výsledky globálního zásahu proti obchodování s lidmi

Autor: ,
  18:21aktualizováno  18:21
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Operace v Brazílii zaměřená na podezřelá místa v souvislosti se sexuálním...

Operace v Brazílii zaměřená na podezřelá místa v souvislosti se sexuálním vykořisťováním | foto: Interpol

Úřady Severní Makedonie využily drony k prověření stavenišť z hlediska výskytu...
Argentinské úřady prováděly silniční kontroly vozidel ve městech.
Moldavské úřady popřely podezření z obchodování s dětmi.
Kolumbijské úřady uspořádaly na letišti osvětovou kampaň zaměřenou na rizika...
7 fotografií
Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob. Identifikovaných obětí bylo přes 2000 obětí. V pondělí o tom informovala mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na pěti kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka.

Policejní akce s názvem Operation Global Chain probíhala od 8. do 12. června a spojila orgány činné v trestním řízení ze států Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Asie a Evropy. Jejím cílem bylo rozbít sítě obchodníků s lidmi zapojenými do sexuálního vykořisťování, nucených prací, kriminality a nuceného žebrání.

Celkem bylo podle Interpolu při mezinárodním zátahu zatčeno 1024 lidí a identifikováno 2070 obětí.

„Obchodování s lidmi zůstává jednou z nejziskovějších a nejrozšířenějších forem organizovaného zločinu na světě, která generuje stovky miliard v nelegálních příjmech ročně,“ citoval v prohlášení Interpol svého šéfa Valdecyho Urquizu. Reakce policejních orgánů musí být podle něj globální, koordinovaná a neúnavná.

Během operace prováděli policisté, pohraničníci a specializované jednotky proti obchodování s lidmi kontroly na hraničních přechodech, letištích a dalších dopravních uzlech, jakož i na místech identifikovaných jako centra obchodování s lidmi.

Ačkoliv oběti pocházely z 45 zemí napříč světadíly, většina byla z Argentiny, Kolumbie, Venezuely a také z Moldavska a Nepálu. Mnohé z nich byly přes hranice přepravovány poté, co byly oklamány, donuceny nebo se staly terčem obchodníků s lidmi kvůli své zranitelné situaci, dodal Interpol.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.