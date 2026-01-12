Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily

  21:23aktualizováno  21:23
Dva čínské tankery, které obvykle převážejí venezuelskou ropu, změnily v Atlantském oceánu kurz a vrací se do Asie. Změna trasy zřejmě souvisí s vyhlášenou americkou blokádou a novým systémem prodeje ropy, který prosazuje Washington.

Čínské tankery Xingye a Thousand Sunny jsou podle agentury Reuters součástí flotily, která obvykle převáží ropu z Venezuely do Číny. V posledních týdnech kotvily v Atlantském oceánu, podle specializovaného portálu LSEG se však lodě daly do pohybu a směřují zpět do Asie.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila blokádu na námořní přepravu venezuelské ropy bez jejího povolení. Americké námořnictvo kvůli tomu několik tankerů – včetně těch z ruské stínové flotily – obsadilo a zadrželo.

Minulý týden americké úřady představily systém pro prodej venezuelské ropy na mezinárodních trzích. Prodeje se mají uskutečnit pod americkou správou a výnosy budou uloženy na účty pod kontrolou Washingtonu. Ten má pak rozhodnout, kdo peníze dostane. Podle Trumpa z nich budou mít prospěch lidé v USA i Venezuele.

Venezuelské úřady tento mechanismus prodeje ropy nepotvrdily. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová je však pod velkým tlakem Spojených států, které na začátku lednu zajaly jejího předchůdce Nicoláse Madura s odůvodněním, že se podílel na pašování drog do Spojených států.

Trump naznačil, že by Rodríguezová mohla skončit ještě hůře než Maduro, pokud nebude plnit požadavky Washingtonu.

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince 2025)
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou vlajkou, který déle než dva týdny pronásledovaly. (7. ledna 2026
Snímky z amerického zásahu na tankeru Marinera. (7. ledna 2026)
9 fotografií
