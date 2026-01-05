Rodríguezová složila přísahu a stala se prozatímní prezidentkou Venezuely

Autor: ,
  20:25aktualizováno  20:30
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se v pondělí po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.

Rodríguezová složila přísahu při prvním zasedání parlamentu zvoleného v květnu. Funkci předsedy sněmovny obhájil její bratr Jorge Rodríguez. Bratr a sestra tak obsadili nejvyšší ústavní funkce ve Venezuele.

Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová. (20. listopadu 2024)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro, tehdejší předsedkyně Ústavodárného národního shromáždění Delcy Rodriguezová a první dáma Cilia Floresová mávají lidem v Caracasu ve Venezuele. (24. května 2018)
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
25 fotografií

Parlament kontrolují provládní síly, zasedá v něm i několik představitelů opozice. Velká část opozice ale květnové volby bojkotovala, protože se podle ní se hlasování konalo v neférových podmínkách. Největší opoziční koalice PUD v pondělním prohlášení znovu uvedla, že parlament považuje za nelegitimní.

Venezuelský nejvyšší soud rozhodl po sobotním únosu Madura do USA, že Rodríguezová má zastávat funkci hlavy státu, aby zaručila správní kontinuitu a organizaci obrany země. Jako viceprezidentka již předsedala zasedání vlády. V noci na pondělí na sociálních sítích vyzvala Spojené státy ke spolupráci v rámci mezinárodního práva.

Americký prezident Donald Trump již dal najevo, že po Rodríguezové požaduje poslušnost. Má Spojeným státům umožnit dělat to, o co budou žádat zřejmě například v ropném průmyslu.

Rodríguezová není na rozdíl od ministra vnitra Diosdada Cabella uvedená v textu obvinění, kterému čelí Maduro a jeho manželka Cilia Floresová.

Na pondělním zasedání parlamentu vystoupil i Madurův syn Nicolás Ernesto Maduro, který je podobně jako Floresová poslancem. „Dříve nebo později budou znovu s nimi, díky boji lidí uvnitř i za hranicemi země se vrátí,“ uvedl Maduro mladší o svém otci a nevlastní matce. Maduro mladší rovněž figuruje v obvinění, které bylo zveřejněno americkými úřady po zajetí jeho otce.

Rodríguezovou jmenoval do funkce v roce 2018 Maduro a politička jedné z vládních stran v této funkci zůstala i po předloňských prezidentských volbách, jejichž oficiální výsledek řada zemí počínaje Spojenými státy a Evropskou unií neuznala. Podle kritiků volební orgány nezveřejnily věrohodné a transparentní výsledky dokazující vítězství Madura. Spojené státy místo toho uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze, jehož tábor tvrdí, že právě on byl vítězem voleb.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.