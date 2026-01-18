„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Autor:
  20:21aktualizováno  20:21
Republikánský prezident Donald Trump čelí tlaku ze své vlastní strany, aby v případu Grónska postupoval s rozvahou. Někteří republikáni volají po uplatnění takzvané rezoluce o válečných pravomocích, která omezuje prezidenta Spojených států v tom, aby zahájil vojenskou operaci. Demokratická strana se rovněž snaží přimět své rivaly, aby zaujali odmítavé stanovisko k invazi do Grónska.
Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani....

Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani. Na snímku je uprostřed republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowskiová (17. ledna 2026) | foto: AP

Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani....
Donald Trump (12. ledna 2026)
Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani....
Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani....
15 fotografií

Republikánský zástupce státu Nebraska Don Bacon dokonce míní, že pokusy o vojenskou operaci v Grónsku povedou k zbavení funkcí prezidenta, takzvanému impeachmentu. „Nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel,“ řekl Bacon o Trumpovu nápadu.

Americké dějiny znají zákonný rámec, který americkému Kongresu umožňuje vyhlašovat válku, omezovat ji, stahovat vojáky či také schvalovat vojenskou operaci v jiné zemi. Zároveň stanovuje informační povinnost pro amerického prezidenta informovat Kongres a dbát na jeho doporučení.

Rezoluci o válečných pravomocích představil a odhlasoval americký Kongres poprvé v roce 1973 a následně poté přehlasoval právo veta republikánského prezidenta Richarda Nixona. Tím Kongres dal najevo výrazným nesouhlas s pokračováním války ve Vietnamu.

Potřebu chránit takzvaný systém brzd a rovnováh, který vůči sobě navzájem uplatňují složky moci v demokratických zemích, pociťují také dnešní členové republikánské strany. I proto někteří z nich v pátek odjeli do dánské Kodaně, aby představitele království, pod nějž spadá také Grónsko, přesvědčili, že šéf Bílého domu nemá podporu Kongresu v otázce zabavení Grónska.

Nemyslitelné věci: Grónsko a válečné pravomoci

Předseda republikánské senátní většiny John Thune se ke kodaňské delegaci nepřipojil. Ve čtvrtek nicméně v zásadě podpořil poselství, které kontingent vysílá, když řekl, že „zde rozhodně není zájem o některé z možností, o kterých se hovořilo nebo které byly zvažovány“.

„Grónsko je třeba vnímat jako našeho spojence, nikoli jako aktivum, a myslím, že to je to, co slyšíte od této delegace,“ řekla republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowski po setkání s dánskými a grónskými představiteli.

V Kongresu zároveň leží návrh zákona demokratické zákonodárkyně, který by vládě USA zakázal používat finanční prostředky k jednostranné blokádě, okupaci, anexi nebo uplatnění kontroly nad Grónskem nebo jakýmkoli jiným územím patřícím k zemi NATO.

„Působíme v době, kdy vedeme rozhovory o věcech, které jsme nikdy nepovažovali za možné,“ řekla Murkowski. „Použít slovo Grónsko v souvislosti s rezolucí o válečných pravomocích je naprosto ohromující.“

Demokraté a republikáni se spojí proti Trumpovi

Republikánský zástupce státu Severní Karolína Thom Tillis předpovídá, že členové obou stran se spojí a budou požadovat souhlas Kongresu, pokud se ukáže, že Trump připravuje bezprostřední vojenskou akci.

„Pokud by došlo k jakékoli akci, která by vypadala, že jejím cílem je skutečně přistání v Grónsku a provedení nelegálního zabavení... bylo by zde dostatečné množství hlasů k přijetí rezoluce o válečných pravomocích a k překonání veta,“ řekl Tillis.

Americký dvoukomorový Kongres nyní ovládají republikáni. Lze proto usuzovat, že v případě všeobecné shody ve straně nebude problém zákon prosadit. Potíže by nemusely nastat ani s prezidentským vetem, jehož přehlasování v americkém systému vyžaduje dvě třetiny všech členů Sněmovny reprezentantů a Senátu. Zbylou část totiž tvoří z drtivé většiny demokraté a několik nezávislých.

Přestože se stále více republikánů vyjadřuje k Trumpovým ambicím ohledně Grónska, není jasné, zda by mohli tímto preventivním krokem omezit jeho činy, i kdyby chtěli. Místo toho se zdá, že doufají, že Trump si uvědomí situaci a pochopí, že zákonodárci ho nepodporují, poznamenává server Politico .Také někteří senátoři z řad republikánů vyjádřili skepsi, že by straničtí vůdci nechali tato opatření projít.

Vstoupit do diskuse

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Radost hokejistů Sparty. Proti Karlovým Varům smazali třígólové manko.

„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani....

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

V Bruselu mimořádně jednají o Grónsku. Rutte probíral možnosti s Trumpem

Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Rozhovor

Hry, kde se škodí, nehraju, říká známý vývojář deskovek. Co ho přitahuje na Rychlých šípech?

Premium
Vývojář a designér deskových her Vladimír Chvátil je autorem padesátky her a...

Kyjev chce naše letouny L-159 koupit, odmítl prezident Macinkovu kritiku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal v Kyjevě českého prezidenta...

Glosa

Mrázka zabili všichni, řekl mi jeden policista. Co by mě ze všeho nejvíc zajímalo dnes?

Rodinná hrobka Mrázkových na hřbitově v Českém Brodě

ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Má nové vedení, vrací se exministr Drobil

Nové, kompletní vedení ODS. Předsedou strany je Martin Kupka, prvním...

Dale-Skjevdal rozhodl stíhačku atakem v závěru. Mikyska bojoval o desítku

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

ODS ocenila muniční iniciativu a vyzvala vládu, aby v ní pokračovala

Nový předseda ODS Martin Kupka

Schodiště

Jakob Severin i Matouš Stach. Jak je to s českým nárokem na největší ostrov planety

Pohled na Nuuk, hlavní město Grónska. (14. ledna 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.