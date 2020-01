Pomsta opic. Tlupa makaků vyhnala z domovů obyvatele indického městečka

NOVÉ DILLÍ V Indii dochází k bojům mezi opicemi a obyvateli městečka Narasapuram. Nedávno tam naběhla tlupa asi čtyř set divokých makaků. Kvůli jejich agresi lidé utíkali pryč, zatímco opi plenili obydlí. Z domovů vyhnali asi 20 místních rodin.

„Válka“ začala před 15 roky, kdy naopak lidé vytlyčili tlupu makaků žijících nedaleko Hajdarábátu a na místě se zabydleli. Opičí rod se tak přesunul k Narasapuramu, kde se po několik dalších let rozrůstal. Zároveň rostla i jeho agrese. Makakové ničili úrodu, v některých případech lidem dokonce kradli jídlo přímo z rukou. Útočili na děti, ženy či důchodce. V současné době je v tlupě 400 až 500 jedinců.

Situace, kdy makakové naběhli do obydlené vesnice a z domovů vyhnali asi 20 rodin, je zatím vrcholem jejich agrese. Zvířata po útoku v obci zůstala.



Starosta města Srivarama Krishna při volební kampani slíbil, že zajistí, aby Narasapuram zůstal lidem, uvádí to server jpost.com. „Musíme mít neustále řádně zajištěná okna i dveře. Opice jsou dost chytré na to, aby si otevřely a vzaly si, co chtějí. Občas odnášejí i celé nádoby s jídlem.“ říká.

Aby dokázal, že mu na osadě záleží, zaplatil 1 400 dolarů (přes 31 tisíc korun) z vlastních zdrojů a najal firmu, která má makaky odvážet zpět do lesů. Za každou odchycenou opici si společnost účtuje 21 dolarů (necelých 500 korun). Podle jpost.com její pracovníci již odchytili nejméně 100 jedinců.

Indie chce opice sterilizovat

Odvážné opice představují problém i v jiných částech Indii. V roce 2015 se objevily plány na založení několika „opičích center“, které by se zaměřily na jejich sterilizaci. Zatím je ale v provozu pouze jedno ve městě Nirmal.

Indické případy však nejsou zdaleka prvními, kdy došlo k hromadným „potyčkám“ mezi zvířaty a lidmi. Mezi nejproslulejší patří válka Australanů s ptáky emu z roku 1932. Opatření, které tehdy vláda proti přemnoženým zvířatům učinila, včetně hromadného odstřelování kulometem, byla neefektivní. Po několika měsících tak boje vzdala a vítězství „slavili“ emuové.