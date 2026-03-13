Podle agentury AFP jde o první potvrzené úmrtí francouzského vojáka od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán. Teherán a jeho spojenci v regionu odpovídají odvetnými útoky pomocí raket a dronů nejen na Izrael a americké základny v regionu, ale i další země na Blízkém východě včetně civilních objektů.
„Tento útok proti našim silám, které od roku 2015 bojují proti Daeši (arabská zkratka pro Islámský stát), je nepřijatelný,“ uvedl Macron na síti X a dodal, že ani nynější válka v Íránu nemůže úder ospravedlnit.
Francouzský prezident uvedl, že při úderu bylo zraněno několik dalších vojáků, ale jejich počet neupřesnil. Po útoku však předtím guvernér provincie Irbíl Úmíd Chúšnáv oznámil, že bylo zraněno šest francouzských vojáků. Francouzská armáda už dříve informovala o dronovém útoku a o převezení zraněných do nejbližší nemocnice.
Teherán a proíránské milice cílí kromě amerických základen také na vojenská zařízení jejich spojenců. Podle Chúšnáva však nebere irácká vláda hrozbu proíránských milic, které v Iráku působí, vážně. Také prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Ničirvan Barzání opakovaně kritizuje Bagdád za to, že podle něj dostatečně nechrání diplomatický personál a zástupce zahraničních koaličních sil.
Spojené státy a Izrael při úderech proti Íránu zabily mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího.
Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.