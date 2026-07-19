V Iráku přišel o život americký voják, v Jordánsku se našlo tělo

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  22:09aktualizováno  22:09
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ilustrační snímek | foto: Reuters

V Iráku přišel v sobotu o život americký voják, informovalo v neděli na X oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Na základně v Jordánsku se zase našly lidské pozůstatky a Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovaném po pátečním íránském útoku, který dva americké vojáky zabil.

Voják v Iráku zemřel na severu země během řízené likvidace nevybuchlé munice ze sestřeleného íránského dronu. Další příslušník amerických ozbrojených sil byl lehce zraněn.

Jména vojáků CENTCOM nezveřejnil.

Američtí vojáci v Jordánsku v pátek přišli o život, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům balistickými raketami a drony.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.

Naplňování jeho závazků však v sobotu Írán pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.

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