Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí podle agentur pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování rozhovorů ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.
Jednání na vysoké úrovni ve Švýcarsku, jejichž cílem je trvalé ukončení války s Íránem, skončila, oznámili v pondělí brzy ráno mediátoři, zatímco technické rozhovory mají probíhat po zbytek týdne.
Rozhovory představují začátek 60denního diplomatického procesu, jehož cílem je dosáhnout trvalé dohody o válce s Íránem. Diplomatická jednání však nadále ohrožují boje mezi Izraelem a Íránem podporovanou milicí Hizballáh v Libanonu, poznamenala agentura AP.
Írán a Spojené státy se podle katarských a pákistánských mediátorů dohodly na komunikační lince pro zajištění tranzitu přes Hormuzský průliv. Írán a Spojené státy dále zřizují „buňku pro řešení konfliktů“ s cílem ukončit střety v Libanonu.
Íránský ministr zahraničí pochválil Pákistán a Katar za zprostředkování po rozhovorech ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.
Konkrétně se podle něj tento pokrok týká odblokování některých íránských aktiv a zrušení omezení vývozu ropy a petrochemických výrobků nebo plánu rekonstrukce a rozvoje Íránu.
Bylo dosaženo shody
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí podle agentury Reuters uvedl, bylo dosaženo shody na tom, že bude vytvořen mechanismus umožňující bezpečnou plavbu lodí Hormuzským průlivem.
Podle Arakčího rovněž „pákistánská a katarská mediace přinesla významný pokrok k ukončení libanonské války“.
Írán spojil úspěch v rozhovorech s ukončením bojů v Libanonu. Izrael však trvá na tom, že bude i nadále okupovat libanonské území a že musí mít volnou ruku v boji proti Hizballáhu, který zahájil útoky na severní Izrael.
Vyjednavači pracovali celou noc poté, co jednání mezi USA a Íránem o prozatímní dohodě o ukončení války začala v neděli ve Švýcarsku v napjaté atmosféře. Teherán se totiž cítil být uražen hrozbou útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa.