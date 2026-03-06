„Čekáme na ně.“ Pozemní invazi odrazíme, pro USA skončí katastrofou, varuje Írán

„Čekáme na ně,“ odpověděl Arakčí na otázku, zda se obává možné americké pozemní invaze do Íránu. „Věříme, že je dokážeme porazit a že by to pro ně skončilo velkou katastrofou,“ poznamenal šéf íránské diplomacie. Média v posledních dnech hovořila o možné americké vojenské podpoře kurdských milicí, které by měly svrhnout íránský režim.
Bílý dům tyto informace popřel. A prezident Trump v reakci na Arakčího slova stejné stanici řekl, že jsou úvahy o vyslání pozemních jednotek do Íránu „ztráta času“. „Přišli o všechno. Přišli o námořnictvo. Přišli o všechno, o co mohli přijít,“ prohlásil s tím, že tempo a intenzita soušasných útoků bude pokračovat.
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán v době, kdy pokračovala jednání o íránském jaderném programu s americkými zástupci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Útok podle Arakčího zhoršil postoj k jakýmkoliv budoucím rozhovorům.
„Faktem je, že nemáme žádné pozitivní zkušenosti s vyjednáváním se Spojenými státy, zejména s touto administrativou. Loni a letos jsme vyjednávali dvakrát a uprostřed jednání na nás zaútočili,“ řekl ministr. „Nevidíme tedy žádný důvod, proč bychom měli znovu jednat s těmi, kteří nejsou upřímní a nevedou jednání s dobrými úmysly,“ doplnil.
Arakčí v rozhovoru pro americkou televizi doplnil, že jeho země nepožádala o příměří. „Nežádali jsme o příměří ani minule. Minule to byl Izrael, kdo o něj požádal,“ uvedl s odkazem na dvanáctidenní válku mezi Izraelem a Íránem z června 2025. Válka začala izraelským útokem na íránská jaderná a vojenská zařízení, protivzdušnou obranu, vojenské velitele a vědce. Írán reagoval odpálením raket na cíle v Izraeli.
Lídr íránské diplomacie také v rozhovoru uvedl, že Írán neplánuje uzavřít Hormuzský průliv, klíčovou námořní trasu, jíž je za normálních podmínek přepravována přibližně pětina světových dodávek ropy a velké množství zemního plynu. Nevyloučil ale možnost uzavření dopravního koridoru, pokud budou Izrael a Spojené státy ve válce pokračovat.
„Neuzavřeli jsme ho. Problém je u lodí a tankerů, které se jím neodvažují proplout, protože se obávají, že by je mohla zasáhnout jedna či druhá strana,“ řekl stanici NBC Arakčí. Podle dřívějších informací Írán přístup do Perského zálivu přes tento průliv aktivně blokuje. Kvůli válce s Íránem se lodní doprava průlivem snížila o zhruba 90 procent, uvedla firma Kpler, jež se zabývá analýzou námořní dopravy