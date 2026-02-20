Trump ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání jeho Rady míru ve Washingtonu řekl, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň, a varoval, že pokud dohoda nebude, bude zle.
Stanice CNN mezitím s odvoláním na informované zdroje uvedla, že armáda USA je připravena zaútočit na Írán už tento víkend. USA přitom k Íránu přesouvají velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
V dopise Guterresovi Teherán uvedl, že sám nezačne žádnou válku, ale že „v případě, že bude vystaven vojenské agresi, bude Írán reagovat rázně a přiměřeně“ při uplatňování svého práva na sebeobranu. „Všechny základny, zařízení a prostředky nepřátelských sil v regionu by představovaly legitimní cíle,“ uvádí se v dopise. „Spojené státy by nesly plnou a přímou odpovědnost za jakékoli nepředvídatelné a nekontrolované důsledky,“ stojí dále v textu.
Americký deník The Wall Street Journal (WSJ) ve čtvrtek napsal, že Trump zvažuje nejdřív omezený vojenský úder na Írán, aby ho donutil splnit jeho požadavky na jadernou dohodu. Počáteční útok by tak byl namířen na několik málo vojenských a vládních cílů. Nešlo by tak o rozsáhlý útok, který by mohl vyvolat velkou odvetu. Pokud bude Írán i pak odmítat ukončení obohacování uranu, přistoupil by Washington na rozsáhlejší vojenskou kampaň proti zařízením režimu, tvrdí WSJ.