Manželka někdejšího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, který byl spolu s jedním ze svých synů zabit první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února, je naživu. Druhý Chameneího syn a nový nejvyšší vůdce Modžtaba byl při útoku zraněn. Spekuluje se, zda není v kómatu a nepřišel nejméně o jednu nohu.
Manželka zesnulého vůdce Mansúre Chodžáste Bákerzáde byla dříve státními médii prohlášena za mrtvou. Od útoku na jejího manžela byla podle serveru The Times of Israel v kómatu. Íránské zdroje nyní tvrdí, že tyto zprávy byly nepravdivé.

Spekuluje se, že druhý Chameneího syn a nový nejvyšší vůdce Modžtaba byl při útoku zraněn. Podle zpráv také přišel o manželku Zahru a dospívajícího syna Mohammada Bákerího.

Ajatolláh Alí Chameneí se s Mansúr oženil v roce 1964 a měl s ní čtyři syny a dvě dcery. O osudu muslimského státu rozhodoval více než 35 let. Ve funkci pokračoval od června 1989 ve stopách svého předchůdce, charismatického revolučního vůdce Rúholláha Chomejního.

Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny.

Izraelsko-americké údery mimo bývalého duchovního vůdce zabily mnoho vedoucích představitelů režimu a ozbrojených složek, včetně ministra obrany či vrchního velitele íránských revolučních gard.

