Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

  15:11aktualizováno  15:30
Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodaří svrhnout islámskou republiku, prohlásil v úterý íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské revoluční gardy mezitím zahájily v Hormuzském průlivu avizované vojenské cvičení za použití ostré munice. Děje tak souběžně s tím, že v Ženevě proběhlo druhé kolo nepřímých rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem o jeho jaderném programu.

„V jednom ze svých nedávných projevů americký prezident řekl, že se Americe za sedmačtyřicet let nepodařilo islámskou republiku zničit. A já vám říkám: ani vám se to nepodaří,“ prohlásil Chameneí v projevu, který zveřejnila íránská státní média. Trump minulý týden řekl, že změna režimu v Íránu „je to nejlepší, co by se mohlo stát“.

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16. února 2026)
Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí. (17. února 2026)
Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16. února 2026)
V Ženevě se před sídlem OSN sešli lidé na protest proti íránskému režimu. Jeho zástupci tam právě jednali s Američany o svém jaderném programu. (17. února 2026)
Trump varoval Írán před následky, pokud režim nebude ochoten se v Ženevě dohodnout a vzdát se svého jaderného programu. Opakovaně přitom hrozí vojenským zásahem v případě, že dohody nebude dosaženo.

Spojené státy mají v oblasti Blízkého východu údernou skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a posílají tam druhou v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford.

Chameneí ve svém projevu naznačil, že Írán je schopen americké letadlové lodě potopit. „Neustále slýcháme, že Spojené státy vyslaly k Íránu válečnou loď. Válečná loď je sice nebezpečná zbraň, ale zbraň schopná ji potopit je ještě nebezpečnější,“ varoval duchovní vůdce, který je současně vrchním velitelem ozbrojených sil, a má tak poslední slovo ve vojenských záležitostech.

Polooficiální agentura Tasním, kontrolovaná revolučními gardami, mezitím oznámila, že ostré střely odpálené v rámci vojenského cvičení z území Íránu zasáhly vytyčené cíle v Hormuzském průlivu. V pondělí ohlášené cvičení nazvané Chytrá kontrola Hormuzského průlivu má prověřit mimo jiné schopnost reagovat na možné bezpečnostní a vojenské hrozby přicházející z moře.

Íránská agentura Fars v úterý informovala, že části této klíčové obchodní trasy budou na několik hodin uzavřeny kvůli opatřením pro zajištění bezpečnosti lodní dopravy.

Hormuzský průliv je nejdůležitější trasou pro vývoz ropy na světě a propojuje největší producenty ropy v Perském zálivu, jako je Saúdská Arábie, Írán, Irák a Spojené arabské emiráty, s Ománským zálivem a s Arabským mořem. Přes průliv se převáží asi 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu.

„Dosáhli jsme shody“

Spojené státy a Írán při úterním jednání v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech. Podle agentury Reuters to řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Neznamená to, že dohoda bude hotova brzy, ale otevřela se k ní cesta, míní. Diplomaté obou států nepřímo vyjednávali hlavně o íránském jaderném programu.

Obě strany teď budou podle Arakčího pracovat na dokumentech k možné dohodě, a poté si je vymění. Stále jsou podle něj otázky, které bude třeba vyřešit. Úterní druhé kolo vyjednávání šéf íránské diplomacie označil za dobré ve srovnání s tím prvním, které se uskutečnilo 6. února v ománském Maskatu. Také nyní byli zprostředkovateli ománští diplomaté. Termín dalšího jednání zatím podle Arakčího nebyl stanoven.

Podle agentur toto kolo diskuzí trvalo o něco méně než tři hodiny. Za Spojené státy se jich zúčastnili Trumpovi zvláštní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.

Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Představitelé Teheránu v úterý hovořili o tom, že americké straně sdělili svůj pohled na otázku jaderného programu či možného uvolnění protiíránských sankcí.

