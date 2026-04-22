„Kapitán kontejnerové lodi ohlásil, že se k plavidlu přiblížil dělový člun IRGC (Islámských revolučních gard),“ uvedla námořní služba UKMTO. „Bez jakékoliv předchozí rádiové výzvy člun následně zahájil na plavidlo palbu, která způsobila těžké poškození velitelského můstku,“ dodala s tím, že posádka je v pořádku a nebyly zaznamenány ani žádné dopady na životní prostředí.
Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.
Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a americký prezident Donald Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán 17. dubna průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.