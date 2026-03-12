Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace o tom, že byl Modžtaba Chameneí zraněn.
V prohlášení Chameneího mladšího se uvádí, že Hormuzský průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele. Text zároveň oznamuje, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.
Nový duchovní vůdce také přislíbil, že oběti války pomstí, včetně těch zabitých při zásahu dívčí školy na jihu země. Prohlášení také uvádí, že Teherán od USA získá kompenzaci a pokud ji Spojené státy nebudou chtít zaplatit, zkonfiskuje nebo zničí jejich majetky ve stejném rozsahu.
Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu, jenž spojuje Perský záliv s Ománským zálivem, v důsledku války klesla na minimum. Při normálním provozu úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Ceny ropy mezitím pokračují v silném růstu. Severomořský Brent se ráno přechodně dostal nad 100 dolarů za barel a po zveřejnění Chameneího prohlášení se k této hranici opět přiblížil. Tuto cenu přitom od začátku americko-izraelských úderů na Írán, které Teherán opětuje útoky na Izrael a na americké základny v regionu, přitom překonal opakovaně.
Syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján ve středu uvedl, že slyšel, že byl Modžtaba Chameneí zraněn. Íránská státní televize Modžtabu Chameneího dříve bez podrobností označila za zraněného ve válce. Deník NYT s odkazem na tři íránské zdroje hovořící pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že Modžtaba Chameneí byl zraněn v první den americko-izraelských úderů a utrpěl mimo jiné zranění nohou.
Britský bulvární web The Mirror bez uvedení zdroje ve čtvrtek napsal, že se množí spekulace, že je nově zvolený vůdce v kómatu, bojuje o život a přišel o „nejméně jednu nohu“.
Otec Modžtaby Chameneího, Alí Chameneí, jakož i žena a syn nového vůdce, byli zabiti v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.