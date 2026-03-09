Nemůžeme vyloučit zabavování íránské ropy, prohlásil Trump. Vadí mu Chameneí

Je předčasné nyní hovořit o zabavování íránské ropy, ale vyloučit tuto možnost nelze, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Írán podle něj udělal velkou chybu, když novým vůdcem zvolil Modžtabu Chameneího, řekl také šéf Bílého domu.
Trump v telefonickém rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že nechce diskutovat o tom, zda by chtěl, aby Spojené státy zabavovaly íránskou ropu, ale dodal: „Lidé o tom určitě mluvili.“

Zmínil také příklad Venezuely, kde jeho administrativa po únosu prezidenta Nicoláse Madura podnikla kroky, aby si zajistila přístup k tamním zdrojům ropy. „Podívejte se na Venezuelu,“ řekl Trump. „Lidé o tom uvažovali, ale je příliš brzy o tom mluvit,“ dodal.

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem s tím, jak trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války na Blízkém východě. Ceny překročily psychologickou hranici 100 USD za barel a vystřelily až ke 120 USD, nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Posléze část zisků smazaly a vrátily se pod stodolarovou hranici.

Trump v rozhovoru také zopakoval, že není spokojen s výběrem nového nejvyššího vůdce Íránu. Íránské Shromáždění znalců v neděli vybralo za nového vůdce 56letého Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího, jenž zahynul v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Modžtaba Chameneí je považován za zastánce tvrdé linie v íránském teokratickém režimu.

„Myslím, že udělali velkou chybu,“ řekl Trump o rozhodnutí zvolit novým vůdcem syna zabitého Chameneího. „Nevím, jestli to vydrží. Myslím, že udělali chybu,“ zdůraznil Trump, jenž už v neděli v rozhovoru s ABC prohlásil, že nový íránský vůdce ve své pozici dlouho nevydrží, pokud Teherán nejprve nezíská souhlas Spojených států.

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon v pondělí řekl, že nový íránský vůdce má radikální protiizraelské názory a že terčem Izraele se stane každý, kdo takové názory prosazuje.

