Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Podle íránské agentury Mehr to v neděli oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Je však třeba vyřešit „některé překážky“, uvedl zdroj íránské agentury. Shromáždění znalců, v jehož pravomoci je výběr nového nejvyššího duchovního vůdce země, mělo neshodu ohledně toho, zda se k vydání rozhodnutí musejí jeho členové sejít osobně, či zda tato formalita může být vynechána, informovala podle agentury Reuters íránská média.
O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.
Tato rada má tři členy - prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.
„Íránské Shromáždění znalců, které desítky let nezasedalo, se brzy sejde ve městě Komm. Chceme vám sdělit, že Stát Izrael bude pronásledovat každého nástupce (Chameneího) a každého, kdo se bude snažit o jeho jmenování,“ uvedla izraelská armáda v příspěvku na svém perském účtu na sociální síti X. Dodala, že nebude váhat s útokem na kohokoliv, kdo se zasedání Shromáždění znalců zúčastní.
Mezi favority na post nového nejvyššího vůdce je na prvním místě uváděn druhorozený syn zabitého ajatolláha Alího Chameneího Modžtaba. Spekuluje se také o 53letém Hasanu Chomejním, který je vnukem někdejšího vůdce íránské revoluce Rúholláha Chomejního, či o vlivném šíitském duchovním Sádeku Larídžáním.
Americký prezident Trump tento týden uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru íránského lídra, a poukázal na příklad Venezuely, kde vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co americké síly v lednu unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura. Zároveň Trump označil syna zabitého ajatolláha za nepřijatelnou volbu. Teherán zapojení šéfa Bílého domu do volby odmítl.
O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.
Rada má tři členy: prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.