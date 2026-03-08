Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Autor: ,
  9:33aktualizováno  9:55
Íránské Shromáždění znalců dosáhlo většinové shody na novém nejvyšším duchovním vůdci, který má nahradit Alího Chameneího, zabitého při úderech koncem února na Teherán. Proces výběru však naráží na procesní neshody i snahu konzervativců o rychlé předání moci z rukou prozatímní rady. Izraelská armáda brzy poté varovala, že jejím terčem se stane každý nástupce Chameneího i ti, kdo ho chtějí jmenovat.
Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v Teheránu. (6. března 2026) | foto: Majid AsgaripourReuters

Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)
57 fotografií

Podle íránské agentury Mehr to v neděli oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Je však třeba vyřešit „některé překážky“, uvedl zdroj íránské agentury. Shromáždění znalců, v jehož pravomoci je výběr nového nejvyššího duchovního vůdce země, mělo neshodu ohledně toho, zda se k vydání rozhodnutí musejí jeho členové sejít osobně, či zda tato formalita může být vynechána, informovala podle agentury Reuters íránská média.

O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.

Tato rada má tři členy - prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.

„Íránské Shromáždění znalců, které desítky let nezasedalo, se brzy sejde ve městě Komm. Chceme vám sdělit, že Stát Izrael bude pronásledovat každého nástupce (Chameneího) a každého, kdo se bude snažit o jeho jmenování,“ uvedla izraelská armáda v příspěvku na svém perském účtu na sociální síti X. Dodala, že nebude váhat s útokem na kohokoliv, kdo se zasedání Shromáždění znalců zúčastní.

Mezi favority na post nového nejvyššího vůdce je na prvním místě uváděn druhorozený syn zabitého ajatolláha Alího Chameneího Modžtaba. Spekuluje se také o 53letém Hasanu Chomejním, který je vnukem někdejšího vůdce íránské revoluce Rúholláha Chomejního, či o vlivném šíitském duchovním Sádeku Larídžáním.

Americký prezident Trump tento týden uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru íránského lídra, a poukázal na příklad Venezuely, kde vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co americké síly v lednu unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura. Zároveň Trump označil syna zabitého ajatolláha za nepřijatelnou volbu. Teherán zapojení šéfa Bílého domu do volby odmítl.

O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.

Rada má tři členy: prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.

Vstoupit do diskuse

Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Úhel pohledu

Trump teď otřásá celým světem. Porušil „pravidla“ chování Západu k islámskému světu

Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě ve Washingtonu. (4. března 2026)

Doporučujeme

Jak Churchill předpověděl nový světový řád. Varoval před opakováním závažných chyb

Premium
Velká trojka v Teheránu 1943: zleva Josif Stalin, Franklin D. Roosevelt a...

Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

Zleva: Andrea Kimi Antonelli, George Russell a Charles Leclerc na stupních...

Jsou ochotní, ale já je tam nechci. Trump vyloučil zapojení Kurdů do války s Íránem

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Izrael v noci útočil na Írán a Libanon, úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi

Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)

Soud odmítl škrty v provozu Hlasu Ameriky, jeho šéfka k nim neměla pravomoci

Rozhlasová stanice Hlas Ameriky.

Před 12 lety zmizel Boeing s 227 pasažéry. Osud letu MH-370 je dosud nejasný

Kus křídla nalezený na ostrově Réunion.

Úhel pohledu

Nečekaný rozměr války s Íránem. Debata o cizích základnách v Česku je rozhodnuta

Vojenská základna Lajes na Azorských ostrovech.

Izrael má podle Netanjahua plán pro další fázi války, cílem je destabilizace režimu

Netanjahu požádal izraelského prezidenta o milost. Je to v zájmu lidu, uvedl

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato.

Do Prahy přiletělo asi 380 lidí z Dubaje, další repatriační let už je na cestě

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.