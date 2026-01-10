Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Armáda v sobotním prohlášení podle Reuters kromě závazku o ochraně „národních zájmů“ také vyzvala obyvatele k ostražitosti vůči tomu, co nazvala „nepřátelským spiknutím“.
Íránské Revoluční gardy, od armády oddělená elitní složka ozbrojených sil, pak ve vysílání státní televize varovaly, že ochrana výdobytků revoluce z roku 1979 a bezpečnosti země je „nepřekročitelnou linií“.
Íránská státní televize teprve v pátek prolomila mlčení o demonstracích a tvrdila, že násilnosti a požáry v ulicích rozpoutali „terorističtí agenti“ Spojených států a Izraele. Dnes íránský režim eskaloval své hrozby proti demonstrantům. Nejvyšší státní prokurátor Mohammed Movahedí Ázád varoval, že každý účastník protestů bude považován za „nepřítele Boha“, za což íránský režim ukládá trest smrti.
Podle organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící v USA při protestech zemřelo již nejméně 72 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek, a přes 2300 bylo zatčeno. Íránská státní televize podle agentury AP informovala o ztrátách v řadách bezpečnostních sil a zároveň popisovala, že pořádkové síly mají situaci v zemi pod kontrolou.
Íránská státní televize informovala o ztrátách v řadách bezpečnostních sil a zároveň popisovala, že pořádkové síly mají situaci v zemi pod kontrolou.
Obsaďte centra měst, vyzval Pahlaví
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, jehož výzvy podle pozorovatelů už ve čtvrtek a v pátek mobilizovaly nebývalé množství lidí, v sobotu Íránce opět vyzval, aby v protestech vytrvali.
V příspěvku na X je vybídl, aby v sobotu a v neděli večer znovu „všichni vyšli do ulic a obsadili veřejný prostor“, a zdůraznil, že „cílem už není jen demonstrovat v ulicích, ale obsadit centra měst a udržet je“. Zaměstnance klíčových průmyslových odvětví pak vyzval ke generální stávce.
Íránská vláda ve čtvrtek odřízla zemi od internetu i mezinárodního telefonního spojení, což výrazně ztěžuje kontakt s lidmi uvnitř islámské republiky. Podle nevládní organizace pro kybernetickou bezpečnost Netblock trvá výpadek internetu už přes dva dny.
Podle nevládní organizace pro kybernetickou bezpečnost Netblock trvá výpadek internetu už přes 36 hodin.
Podporu demonstrantům vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropa stojí plně na straně demonstrantů, kteří požadují právo na svobodné vyjadřování, shromažďování, cestování a zejména svobodný život. Na síti X to uvedla von der Leyenová. „Jednoznačně odsuzujeme násilné potlačení těchto legitimních demonstrací,“ napsala a vyzvala také k okamžitému propuštění zadržených demonstrantů, obnovení přístupu k internetu a dodržování lidských práv.
Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátečním projevu odvysílaném státní televizí ostře kritizoval Spojené státy.
„Spojené státy podporují statečný íránský lid,“ napsal dnes americký ministr zahraničí Marco Rubio na síti X. Jeho resort pak v jiném příspěvku varoval: „Nezahrávejte si s prezidentem Trumpem. Když řekne, že něco udělá, myslí to vážně.“
Americký prezident Donald Trump íránskému režimu opakovaně pohrozil, že v případě zabíjení demonstrantů Spojené státy tvrdě zasáhnou. Podle některých komentátorů to až dosud přimělo íránské vůdce k poměrně nejednoznačné reakci na protesty.
„Spojené státy podporují statečný íránský lid,“ napsal v sobotu americký ministr zahraničí Marco Rubio na síti X. Jeho resort pak v jiném příspěvku varoval: „Nezahrávejte si s prezidentem Trumpem. Když řekne, že něco udělá, myslí to vážně.“