Abyste sám nebyl eliminován. Írán pohrozil Trumpovi likvidací, ten připustil jednání

„Obětavý národ Íránu se vašich prázdných hrozeb nebojí. Ani ti, kdo jsou větší než vy, nedokázali Írán zničit. Dávejte si pozor, abyste sám nebyl eliminován,“ vzkázal Larídžání americkému prezidentovi. Írán čelil obviněním z pokusů provést atentát na Trumpa již v minulosti.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno 28. února. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí. Jeho syn Modžtaba byl v neděli zvolen novým nejvyšším duchovním.
Americký ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Írán v úterý zažije nejintenzivnější údery od začátku operace.
Za určitých podmínek můžeme jednat, řekl Trump
Trump v rozhovoru se stanicí Fox News v pondělí nevyloučil, že by byl ochoten s Íránem jednat, ale záleželo by podle něj na podmínkách.
Írán přitom v pondělí uvedl, že na jednání o příměří není prostor, dokud útoky USA a Izraele pokračují. Mluvčí íránské diplomacie v této souvislosti poznamenal, že Írán tuto válku nezačal.
Trump Fox News řekl, že slyšel, že Teherán má o rozhovory velký zájem. Šéf Bílého domu také zopakoval, že je nespokojený s volbou Modžtaby Chameneího coby nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu.
Útok na Írán
Trump také v pondělí prohlásil, že americká operace v Íránu „velmi předčila očekávání“, a vyjádřil překvapení z toho, že Teherán provedl raketové a dronové útoky na arabské země Perského zálivu.