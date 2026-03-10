Abyste sám nebyl eliminován. Írán pohrozil Trumpovi likvidací, ten připustil jednání

Autor: ,
  14:02
Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Larídžání se takto vyjádřil poté, co šéf Bílého domu uvedl, že USA na Írán zaútočí dvacetkrát tvrději, pokud Teherán zastaví tok ropy Hormuzským průlivem.

„Obětavý národ Íránu se vašich prázdných hrozeb nebojí. Ani ti, kdo jsou větší než vy, nedokázali Írán zničit. Dávejte si pozor, abyste sám nebyl eliminován,“ vzkázal Larídžání americkému prezidentovi. Írán čelil obviněním z pokusů provést atentát na Trumpa již v minulosti.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno 28. února. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Donald Trump (9. března 2026)
Íránský filosof Alí Larídžání na archivním snímku
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, uprostřed konfliktu USA a Izraele s Íránem. (9. března 2026)
45 fotografií

Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí. Jeho syn Modžtaba byl v neděli zvolen novým nejvyšším duchovním.

Americký ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Írán v úterý zažije nejintenzivnější údery od začátku operace.

Za určitých podmínek můžeme jednat, řekl Trump

Trump v rozhovoru se stanicí Fox News v pondělí nevyloučil, že by byl ochoten s Íránem jednat, ale záleželo by podle něj na podmínkách.

Írán přitom v pondělí uvedl, že na jednání o příměří není prostor, dokud útoky USA a Izraele pokračují. Mluvčí íránské diplomacie v této souvislosti poznamenal, že Írán tuto válku nezačal.

Trump Fox News řekl, že slyšel, že Teherán má o rozhovory velký zájem. Šéf Bílého domu také zopakoval, že je nespokojený s volbou Modžtaby Chameneího coby nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu.

Útok na Írán

Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Budova v bahrajnské Manámě údajně zasažená íránským dronem (10. března 2026)
Centrální letový koridor přes Írán, Irák a Perský záliv je prakticky uzavřen, takže většina dopravy směřuje buď na sever přes Kavkaz a Afghánistán, nebo na jih přes Egypt/Saúdskou Arábii/Omán. (10. března 2026)
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
283 fotografií

Trump také v pondělí prohlásil, že americká operace v Íránu „velmi předčila očekávání“, a vyjádřil překvapení z toho, že Teherán provedl raketové a dronové útoky na arabské země Perského zálivu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.