Demonstrace začaly v Teheránu minulou neděli, kdy do ulic vyšli obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny, a postupně se rozrostly do více měst a mezi další společenské skupiny. Podle agentury Reuters při nich zahynulo již nejméně deset lidí.
„Vláda si toho je vědoma, prezident a další vysocí představitelé se snaží tento problém vyřešit,“ řekl Chameneí podle agentury AFP s odkazem na ekonomické potíže země. Protest proti hospodářským těžkostem označil za „naprosto spravedlivý“. „Ale s výtržníky není účelné jednat. Tito musí být postaveni na své místo,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump v pátek Teheránu pohrozil, že pokud bude Írán zabíjet pokojné demonstranty, Spojené státy jim přijdou na pomoc.
Ve zjevné reakci na Trumpovu vyhrůžku Chameneí uvedl, že Írán se „nebude přizpůsobovat nepříteli“ a naopak nepřítele „přivede na kolena“.
Íránská ekonomika se již několik let potýká s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský rijál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.
Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezení práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.