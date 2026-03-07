Íránští duchovní vybírají nástupce za Chameneího, sejít se chtějí do 24 hodin

Íránské Shromáždění znalců se chce sejít do 24 hodin, aby vybralo nového duchovního vůdce Íránu. Podle íránské agentury Fars to uvedl jeden z 88 členů shromáždění. Oznámení přichází týden poté, co byl v první den americko-izraelských úderů zabit íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí. Podle agentury Reuters není jasné, zda se Shromáždění znalců sejde osobně.
Sbor vysoce postavených islámských právníků a duchovních už podle zdrojů agentury jednal i prostřednictvím internetu.

„S boží pomocí se jednání uskuteční v příštích 24 hodinách,“ uvedl člen shromáždění Hosejn Mozafarí. Zároveň vyzval Íránce, aby o této záležitosti nespekulovali a nešířili zvěsti, přičemž zdůraznil, že Shromáždění znalců zatím nezasedalo.

O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle agentury Reuters nyní usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.

Tato rada má tři členy – prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by měl být do výběru příštího íránského vůdce zapojen. To Teherán rozhodně odmítl.

