Odvetný krok. Írán označil armády zemí EU jako teroristické skupiny

Ministři zahraničí zemí EU se rozhodli íránské revoluční gardy zařadit na příslušný seznam ve čtvrtek. Zdůvodnili to zásahem íránského režimu proti nedávným rozsáhlým demonstracím, který si podle různých zdrojů vyžádal tisíce obětí.
Ghálíbáf v parlamentu citoval zákon z roku 2019. Teherán podle něj recipročně považuje armády jiných zemí za teroristické skupiny vzhledem k tomu, že Spojené státy ve stejném roce prohlásily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Prohlášení je ale podle agentury AP spíše symbolické.
Írán už ve čtvrtek označil zařazení revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací za nebezpečný krok. Podle íránského ministerstva zahraničí jsou revoluční gardy oficiální vojenskou institucí a Írán si podle ministerstva vyhrazuje právo přijmout proti rozhodnutí EU reciproční opatření.
Nedávné protesty v Íránu si podle nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA vyžádaly 6 159 obětí, organizace ale prověřuje dalších více než 17 tisíc případů. Samotné íránské úřady přiznaly tři tisíce mrtvých, z nichž většinu podle nich tvoří příslušníci bezpečnostních sil.
Protesty podle íránského prezidenta Masúda Pezeškjána podnítili politici z Evropské unie a dále americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Demonstrace tak podle íránského prezidenta nebyly vyvolány jen sociálními problémy.
17. ledna 2026