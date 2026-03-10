Vykažte diplomaty USA a proplujete. Írán za vyhoštění slibuje Evropě volný Hormuz

Autor: ,
  7:03
Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem, oznámily to v noci na úterý íránské revoluční gardy. Kvůli válce nyní Hormuzským průlivem neproplouvají téměř žádné tankery.

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026 | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý pohrozil Íránu výrazně tvrdšími údery než nyní, pokud se pokusí zastavit dopravu ropy Hormuzským průlivem.

„Pokud Írán učiní cokoli, co zastaví tok ropy Hormuzským průlivem, Spojené státy je zasáhnou dvacetkrát tvrději, než je tomu nyní,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Poznamenal, že USA se v takovém případě zaměří na cíle, jejichž zničení znemožní znovuvybudování Íránu jako země. „To je dar Spojených států Číně a všem zemím, které hojně využívají Hormuzský průliv,“ dodal.

Požár po íránském útoku na bahrajnský ostrov Sitra (9. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, uprostřed konfliktu USA a Izraele s Íránem. (9. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
274 fotografií

Průlivem u pobřeží Íránu, Ománu a Spojených arabských emirátů se za normálních okolností přepravuje asi 20 procent globálně obchodované ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) a zhruba 35 procent ropy přepravované po moři.

Úžina je rovněž jedním z nekritičtějších míst světa pro přepravu ropy, což válka nyní ukázala.

Trump v pondělí na tiskové konferenci na Floridě naznačil, že americké námořnictvo by mohlo tankery přes úžinu eskortovat. Zároveň řekl, že válka brzy skončí a že Spojené státy plní válečné cíle výrazně rychleji, než předpokládal plán.

Íránské revoluční gardy v noci na úterý uvedly, že to naopak ony rozhodnou o konci války a že nedovolí transport jediného litru ropy průlivem, pokud americké a izraelské útoky budou pokračovat.

Írán je podle tamního ministra zahraničí Arakčího připraven pokračovat v úderech, dokud to bude nutné. Rovněž vyloučil další rozhovory s USA.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.