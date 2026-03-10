Vykažte diplomaty USA a proplujete. Írán za vyhoštění slibuje Evropě volný Hormuz

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý pohrozil Íránu výrazně tvrdšími údery než nyní, pokud se pokusí zastavit dopravu ropy Hormuzským průlivem.
„Pokud Írán učiní cokoli, co zastaví tok ropy Hormuzským průlivem, Spojené státy je zasáhnou dvacetkrát tvrději, než je tomu nyní,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Poznamenal, že USA se v takovém případě zaměří na cíle, jejichž zničení znemožní znovuvybudování Íránu jako země. „To je dar Spojených států Číně a všem zemím, které hojně využívají Hormuzský průliv,“ dodal.
Průlivem u pobřeží Íránu, Ománu a Spojených arabských emirátů se za normálních okolností přepravuje asi 20 procent globálně obchodované ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) a zhruba 35 procent ropy přepravované po moři.
Úžina je rovněž jedním z nekritičtějších míst světa pro přepravu ropy, což válka nyní ukázala.
Trump v pondělí na tiskové konferenci na Floridě naznačil, že americké námořnictvo by mohlo tankery přes úžinu eskortovat. Zároveň řekl, že válka brzy skončí a že Spojené státy plní válečné cíle výrazně rychleji, než předpokládal plán.
Íránské revoluční gardy v noci na úterý uvedly, že to naopak ony rozhodnou o konci války a že nedovolí transport jediného litru ropy průlivem, pokud americké a izraelské útoky budou pokračovat.
Írán je podle tamního ministra zahraničí Arakčího připraven pokračovat v úderech, dokud to bude nutné. Rovněž vyloučil další rozhovory s USA.