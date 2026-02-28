ONLINE: Rakety zabíjely v íránské škole i v Sýrii. Terčem byl i šéf revolučních gard

O Pakpourově smrti píše s odkazem na izraelské činitele portál Times of Israel. O život podle nich zřejmě přišli také íránský ministr obrany a šéf zpravodajské služby. Pakpour se stal velitelem revolučních gard poté, co Izrael loni v červnu zabil jeho předchůdce Hosejna Salámího.
Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i kancelář prezidenta Masúda Pezeškjána a úřad duchovního vůdce Alího Chameneího. Podle íránských státních médií jsou ale oba v bezpečí.
Íránská státní média informovala, že při zásahu dívčí školy v okrese Mínáb na jihu země zahynulo nejméně 51 lidí a dalších 60 utrpělo zranění.
Zástupce města podle agentury IRNA uvedl, že ve škole, která utrpěla přímý zásah, bylo odhadem 170 žaček a že počet obětí se může dále zvyšovat, vyprošťovací a záchranná operace na místě pokračuje.
Škola leží v provincii Hormozgán, kde se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoledne uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.
Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Írán zahájil odvetné údery proti Izraeli a americkým základnám v regionu.
Dopad íránské rakety na syrské město Suvajda zabil v sobotu čtyři lidi, uvedla syrská vládní agentura Sana. Podle ní střela dopadla na objekt v průmyslové zóně. Na místě jsou kromě mrtvých i zranění. Sýrie kvůli úderům Izraele a USA států uzavřela část svého vzdušného prostoru.
O několika vlnách raketových útoků z Íránu od dopoledne informuje také izraelská armáda. Na izraelském území jsou opakovaně hlášené poplachy a média informují o explozích, které způsobuje protivzdušná obrana při sestřelování íránských střel, izraelská policie varovala obyvatele před padajícími úlomky. Jeden z nich lehce zranil muže na severu Izraele.
Jordánská armáda uvedla, že zničila dvě balistické rakety, které mířily na její území. Raketové útoky hlásí i další státy na Blízkém východě, kde se nachází americké vojenské základny. Íránské revoluční gardy uvedly, že na Izrael vypustily rakety a bezpilotní drony.
Izraelská stanice Channel 12 cituje bezpečnostní zdroj, podle něhož má „počáteční fáze“ společného útoku USA a Izraele trvat asi čtyři dny. Izrael zaútočil ráno, aby Írán překvapil nečekaným útokem za denního světla.
Izrael povolává desetitisíce záložníků
Izrael v sobotu zakázal veřejná shromáždění, zavřel školy a pracoviště a nemocnice přesouvají pacienty do podzemních prostor.
Armáda vyzvala veřejnost, aby se řídila pokyny pro případ nouze, a oznámila, že povolává do služby desítky tisíc záložníků, mimo jiné k posílení pozemních hranic. Portál TOI informoval, že do služby bylo povoláno 20 tisíc záložníků, aby posílili zhruba 50 tisíc příslušníků aktivních záloh, kteří už jsou nyní ve službě.
Po prvních íránských raketových útocích bylo v Izraeli zatím hlášeno jen málo škod nebo zraněných. Izraelci mají přístup k protileteckým krytům a v případě ohrožení dostávají prostřednictvím celostátního výstražného systému varování, aby se do nich rychle uchýlili.