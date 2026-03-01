ONLINE: USA hlásí první oběti. Letadlový Lincoln čelil útoku, potopila se íránská loď

  16:12aktualizováno  16:33
Americká armáda uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní „potápí ke dnu Ománského zálivu“. Íránské revoluční gardy zase tvrdí, že raketami zaútočily na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln. Velitelství USA rovněž oznámilo, že při operaci proti Íránu zahynuli tři američtí vojáci a dalších pět utrpělo zranění. Bojové operace podle něho budou pokračovat, situaci označilo za proměnlivou.

Regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM na X uvedlo, že na začátku nynější operace proti Íránu nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) zasáhlo íránskou korvetu třídy Džámárán.

„Jak uvedl prezident, příslušníci íránských ozbrojených sil, revolučních gard a policie ‚musí složit zbraně‘. Opusťte loď,“ doplnilo velitelství.

Íránské revoluční gardy zase podle agentury Reuters uvedly, že čtyřmi raketami zaútočily na americkou letadlovou loď v Arabském moři. Podle televize Al-Džazíra dokonce tvrdily, že plavidlo Abraham Lincoln čtyřmi balistickými střelami zasáhly. Americká armáda ale sdělila, že letadlová loď nebyla zasažena, střely se k plavidlu podle ní ani nepřiblížily.

Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG 116) při odpalování řízené střely Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) v rámci operace Epic Fury. (1. března 2025)
„V rámci operace byli zabiti v akci tři příslušníci amerických ozbrojených sil a pět jich bylo vážně zraněno“, oznámilo také americké velitelství. Několik dalších vojáků podle něj utrpělo lehká zranění způsobená šrapnely a otřesy mozku a chystají se k návratu do služby.

Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu. Při operaci Epic Fury byl zabit mimo jiné i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

