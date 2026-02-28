USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

„Požadujeme okamžitý návrat na cestu politického a diplomatického urovnání,“ zdůraznila podle agentur Moskva a ujistila, že Rusko je připraveno pomoci při hledání mírových řešení založených na mezinárodním právu, vzájemném respektu a rovnováze zájmů.
Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.
„Záměry agresorů jsou jasné a byly deklarovány zcela otevřeně: zničit ústavní řád a vedení nežádoucího státu, který se odmítl podřídit diktátu síly a hegemonie,“ uvedla nyní ruská diplomacie k americko-izraelské operaci proti Íránu. Údery má Moskva za „předem plánovaný a nevyprovokovaný akt ozbrojené agrese proti suverénnímu a nezávislému členskému státu OSN, který je v rozporu se základními principy a normami mezinárodního práva“.
Rusko tvrdí, že Washington a Tel Aviv se opět pustily do „nebezpečného dobrodružství“, které rychle přibližuje region k humanitární, ekonomické a možná i radiologické katastrofě. Moskva varovala také před „závažnými důsledky těchto neuvážených kroků pro globální režim nešíření jaderných zbraní“ - motivy Washingtonu a Tel Avivu nemají podle ní s nešířením jaderných zbraní nic společného a „ve skutečnosti povzbuzují země po celém světě k získávání stále sofistikovanějších prostředků k boji proti vznikajícím hrozbám“.