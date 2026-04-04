Írán útočil na Izrael balistickými střelami, nejméně jedna nesla kazetovou munici

Írán v noci na sobotu vyslal několik balistických střel na Izrael. Při útoku jedné střely nesoucí kazetovou munici se v oblasti města Bnej Brak ve středním Izraeli jeden člověk zranil. Podle serveru The Times of Israel způsobily údery výpadky proudu ve městě Roš Haajin u Tel Avivu a zřícení budovy na telavivském předměstí Ramat Gan. Izrael naopak v noci zahájil další vlnu útoků na Libanon.

Výbuchy byly hlášeny i ze syrského hlavního města Damašku a jeho okolí. Podle syrské státní televize Al-Ichbáríja se jednalo o íránské balistické střely zneškodněné izraelskou protivzdušnou obranou.

Írán v noci na sobotu vyslal několik balistických střel na Izrael. Při útoku jedné střely nesoucí kazetovou munici se v oblasti města Bnej Brak ve středním Izraeli jeden člověk zranil. (4. dubna 2026)
Úlomky zneškodněné íránské střely či dronu v sobotu dopadly na budovu v dubajské luxusní čtvrti Dubai Marina. Dubajské úřady později na síti X uvedly, že úlomky zneškodněného projektilu dopadly na budovu firmy Oracle ve čtvrti Dubai Internet City, která sousedí s Dubai Marina. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Společnost Oracle byla na seznamu 18 amerických firem, který v březnu zveřejnily íránské revoluční gardy s tím, že jejich sídla v zemích Perského zálivu se mohou stát cílem odvetných úderů, píše agentura Reuters.

Teherán vysílá na Izrael a země Perského zálivu 15 až 30 balistických střel a 50 až 100 dronů denně. Deníku The New York Times to v pátek sdělil nejmenovaný činitel z jedné západní země.

Podle deníku není jasné, jak velká část íránských balistických kapacit byla při izraelských a amerických vzdušných úderech zničena, protože Teherán ve velké míře používá makety odpalovacích zařízení a je také schopen rychle zprovoznit bunkry a sila používané pro balistické útoky, které nepřátelé zasáhli.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Izrael útočil v Libanonu

Izraelská armáda v noci na sobotu zahájila další vlnu vzdušných úderů na Libanon. Z bejrútského jižního předměstí Dahíja byly hlášeny nejméně dvě exploze, píše agentura AFP. Izraelské letectvo útočilo také v údolí Bikáa na jihovýchodě Libanonu. Izrael uvedl, že útočí proti cílům spojeným s militantním hnutím Hizballáh.

Noční údery zasáhly i město Sohmor, kde izraelské letectvo již v pátek zničilo most vedoucí přes řeku Lítání, který spojoval město s vedlejší obcí Mašghara. Izrael v březnu zničil pět ze šesti hlavních mostů přes Lítání.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac na konci března oznámil, že izraelská armáda vytvoří v jižním Libanonu nárazníkovou zónu sahající od izraelských hranic až po 30 kilometrů vzdálenou Lítání. Později dodal, že v této oblasti armáda zůstane i po skončení nynější války.

Hizballáh 2. března zaútočil raketami a drony na Izrael poté, co vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael ihned odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní operací v jižním Libanonu.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční zprávy libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1368 mrtvých, včetně 124 dětí. Zraněno bylo 4138 osob.

V Izraeli bylo při útocích Íránu a Hizballáhu zabito 19 lidí, na okupovaném Západním břehu při íránských útocích čtyři ženy. Na jihu Libanonu padlo v boji deset izraelských vojáků, píše agentura Reuters.

