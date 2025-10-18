Po deseti letech konec. Írán se už nebude řídit jadernou dohodu, vypršela

Od této chvíle jsou všechna ustanovení dohody, včetně omezení týkajících se íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považována za ukončená, uvedlo íránské ministerstvo zahraničí. Úřad zároveň zdůraznil odhodlání Íránu prosazovat diplomacii.
Spojené království, Francie a Německo spustily již koncem srpna mechanismus, který o měsíc později umožnil obnovení sankcí. Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová zdůraznila, že obnovení sankcí nesmí znamenat konec diplomacie s Íránem.
Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.
Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce MAAE.
K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.