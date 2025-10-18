Po deseti letech konec. Írán se už nebude řídit jadernou dohodu, vypršela

Autor: ,
  11:17aktualizováno  11:17
Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela. Teherán to uvedl v prohlášení, o němž informovala agentura AFP.
Satelitní snímek ukazují íránské jaderné zařízení Natanz po izraelském leteckém...

Satelitní snímek ukazují íránské jaderné zařízení Natanz po izraelském leteckém útoku. (15. června 2025) | foto: Maxar TechnologiesReuters

Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
15 fotografií

Od této chvíle jsou všechna ustanovení dohody, včetně omezení týkajících se íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považována za ukončená, uvedlo íránské ministerstvo zahraničí. Úřad zároveň zdůraznil odhodlání Íránu prosazovat diplomacii.

Spojené království, Francie a Německo spustily již koncem srpna mechanismus, který o měsíc později umožnil obnovení sankcí. Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová zdůraznila, že obnovení sankcí nesmí znamenat konec diplomacie s Íránem.

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce MAAE.

K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.