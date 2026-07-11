Podezřelá aktivita Íránu: zřejmě obnovuje jaderný provoz, ukazují satelitní snímky

Autor:
  14:29aktualizováno  14:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jaderné zařízení Parčín na jihozápadě Íránu

Jaderné zařízení Parčín na jihozápadě Íránu | foto: AP

Odpálení rakety v americko-íránském konfliktu
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...
Američané podnikli další ze série útoků proti Íránu (8. července 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
11 fotografií
Írán možná začal s obnovou jaderných zařízení zničených při amerických útocích. Naznačují to nové snímky, které získala americká CNN. Záběry ukazují stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Tyto poznatky vyvolávají otázky o tom, zda Írán neporušuje memorandum o porozumění.

V okolí lokality Parčín se nacházel výbušný materiál pro jaderné zbraně. Írán tam před americko-izraelskými údery vybudoval betonový štít, přesto bylo stanoviště přesnými americkými zásahy zničeno.

Nyní se však zdá, že Írán přistoupil k jeho opravám. Podle analýzy CNN spolu s odborníky z Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost (ISIS) práce během několika týdnů výrazně pokročily.

Opravy probíhají i na místě zvaném Pickaxe Mountain, kde měl Írán podle všeho vyvíjet v podzemí jaderné zbraně. V posledních týdnech byla z jeho tunelů vidět přijíždějící a odjíždějící vozidla.

Záběry zachytily aktivitu i na raketových základnách a skladech jako Kermanšáh a Tabríz, kde dochází i k opravám letecké základny.

Naopak další místa, kde měly být vyvíjeny jaderné zbraně, jako Isfahán, Fordó, Natanz, zůstávají beze změny.

Záběry spolu s obnovenými americkými útoky na Írán a celkovým vyostření rétoriky naznačují, že se šance na mírovou dohodu opět vzdaluje.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.