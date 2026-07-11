V okolí lokality Parčín se nacházel výbušný materiál pro jaderné zbraně. Írán tam před americko-izraelskými údery vybudoval betonový štít, přesto bylo stanoviště přesnými americkými zásahy zničeno.
Nyní se však zdá, že Írán přistoupil k jeho opravám. Podle analýzy CNN spolu s odborníky z Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost (ISIS) práce během několika týdnů výrazně pokročily.
Opravy probíhají i na místě zvaném Pickaxe Mountain, kde měl Írán podle všeho vyvíjet v podzemí jaderné zbraně. V posledních týdnech byla z jeho tunelů vidět přijíždějící a odjíždějící vozidla.
Záběry zachytily aktivitu i na raketových základnách a skladech jako Kermanšáh a Tabríz, kde dochází i k opravám letecké základny.
Naopak další místa, kde měly být vyvíjeny jaderné zbraně, jako Isfahán, Fordó, Natanz, zůstávají beze změny.
Záběry spolu s obnovenými americkými útoky na Írán a celkovým vyostření rétoriky naznačují, že se šance na mírovou dohodu opět vzdaluje.