Katar v odvetě udeřil v Íránu, očekává, že se přidá i Saúdská Arábie

Vysoce postavený izraelský činitel navíc veřejnoprávní televizi Kan řekl, že Izrael vychází z toho, že na Írán brzy zaútočí také Saúdská Arábie.
Podrobnosti o katarských úderech nejsou známé a Dauhá je dosud nepotvrdilo.
Katar od začátku války, kterou odstartovaly izraelsko-americké útoky na Írán, čelil desítkám íránských střel a dronů.
Podle portálu televize Al-Džazíra v jejich důsledku utrpělo zranění 16 lidí. V pondělí Dauhá informovalo také o tom, že sestřelilo dva íránské bombardéry sovětské konstrukce Su-24.
Teherán v reakci na útoky proti svému území útočí na Izrael a blízkovýchodní země, v nichž jsou americké základny.
Katarská protivzdušná obrana v úterý zneškodnila íránské střely mířící na mezinárodní letiště v Dauhá, které proto nebylo nijak zasaženo, dnes uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.
Mezi Katarem a Íránem v současné době neprobíhá žádná komunikace, uvedl mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mádžid Ansárí. Katar je významným spojencem Spojených států na Blízkém východě a na jeho území se nachází největší americká vojenská základna v regionu Al-Udajd. Katar má zároveň s Íránem dlouhodobě blízké vztahy a v minulosti opakovaně sehrál roli prostředníka mezi Teheránem a Západem.