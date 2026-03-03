Katar v odvetě udeřil v Íránu, očekává, že se přidá i Saúdská Arábie

Katar za poslední den také útočil proti Íránu, tvrdí izraelská televize Channel 12 s odvoláním na své západní zdroje. Blízkovýchodní země tak prý odpověděla na íránské údery, které byly zase reakcí na izraelsko-americké útoky zahájené v sobotu.
Z katarského Dauhá stoupá dým po íránském úderu. (1. března 2026) | foto: Mohammed SalemReuters

Vysoce postavený izraelský činitel navíc veřejnoprávní televizi Kan řekl, že Izrael vychází z toho, že na Írán brzy zaútočí také Saúdská Arábie.

Podrobnosti o katarských úderech nejsou známé a Dauhá je dosud nepotvrdilo.

Katar od začátku války, kterou odstartovaly izraelsko-americké útoky na Írán, čelil desítkám íránských střel a dronů.

Podle portálu televize Al-Džazíra v jejich důsledku utrpělo zranění 16 lidí. V pondělí Dauhá informovalo také o tom, že sestřelilo dva íránské bombardéry sovětské konstrukce Su-24.

Teherán v reakci na útoky proti svému území útočí na Izrael a blízkovýchodní země, v nichž jsou americké základny.

Katarská protivzdušná obrana v úterý zneškodnila íránské střely mířící na mezinárodní letiště v Dauhá, které proto nebylo nijak zasaženo, dnes uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.

Mezi Katarem a Íránem v současné době neprobíhá žádná komunikace, uvedl mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mádžid Ansárí. Katar je významným spojencem Spojených států na Blízkém východě a na jeho území se nachází největší americká vojenská základna v regionu Al-Udajd. Katar má zároveň s Íránem dlouhodobě blízké vztahy a v minulosti opakovaně sehrál roli prostředníka mezi Teheránem a Západem.

