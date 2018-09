Írán má další jaderné úložiště v Teheránu, jeho cílem je vyrobit atomovou bombu, upozornil Netanjahu v OSN

NEW YORK Írán má další jaderné úložiště v Teheránu, kde má výbavu pro výrobu jaderných zbraní. Ve všeobecné rozpravě na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to ve čtvrtek řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zdůraznil přitom, že jde o informaci, která dosud nebyla zveřejněna.

Cílem Íránu je vyrobit jaderné zbraně a atomovou bombu, řekl Netanjahu. Zdůraznil však, že to nedopustí. Minulý měsíc islámská republika podle izraelského premiéra z úložiště odstranila 15 kilogramů radioaktivního materiálu a roztrousila ho po Teheránu. V úložišti podle něj bylo až 300 tun výbavy a jaderného materiálu. Netanjahu vzápětí vyzval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby provedla inspekci, než Írán úložiště v Teheránu odklidí. „Řekněte světu pravdu o Íránu,“ uvedl.



„Izrael ví ,co děláte, a také ví, kde to děláte. Izrael nikdy nedovolí, aby režim, který chce Izrael zničit, vyrobil jaderné zbraně, „ řekl. „Izrael udělá cokoliv bude muset, aby se ubránil před agresí Íránu,“ pokračoval. „Půjdeme proti vám v Sýrii, v Libanonu, v Iráku, kdekoliv a kdykoliv budeme muset, abychom ochránili náš stát a náš lid,“ varoval Netanjahu důrazně íránskou vládu. Stejné tak varoval i libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které Írán podporuje.

Evropa se snaží obejít sankce proti Teheránu spojené s odstoupením USA od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015, pokračoval Netanjahu. Evropský postoj přitom nazval politikou ústupku. Zdůraznil přitom, že ustupování agresorům v Evropě v minulosti vedlo ke druhé světové válce; jedním z architektů usmiřovací politiky appeasementu ustupující Adolfu Hitlerovi byl britský premiér Neville Chamberlain. Právě tato politika umožnila v noci na 30. září 1938 podpis Mnichovské dohody. V ní se Francie, Velká Británie, Itálie a Německo dohodly, že tehdejší Československo postoupí velkou část svých území Německu.

Mezinárodní jaderná dohoda s Íránem nicméně podle Netanjahua měla jeden pozitivní dopad. Tím, že zvýšila moc Íránu, sblížila další arabské státy a upevnila se i spolupráce s Izraelem. „Dosud jsem něco takového ve svém životě neviděl a před pár lety by to bylo nemyslitelné,“ řekl Netanjahu. „Izrael si velmi váží nových přátelství,“ pokračoval s tím, že doufá, že se sblížení v budoucnosti bude týkat i vztahu Izraele s Palestinci.