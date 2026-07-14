Íránský exprezident Ahmadínežád žije. Objevil se na pohřbu, hned poté ho zatkli

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  11:23aktualizováno  11:23
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Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce. (11....

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce. (11. února 2011) | foto: AP

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Íránský exprezident Mahmúd Ahmadínežád je nejenže naživu, ale znovu pod zámkem. Poté, co se objevil na pohřbu nejvyššího vůdce Alího Chameneího, si pro něj přišly íránské revoluční gardy. A umístily ho do domácího vězení, odkud na samém začátku americko-íránské války utekl. Revoluční gardy ho nyní viní, že se spřáhl s Izraelem.

Fotka Ahmadínežáda v davu truchlících obletěla sociální sítě. Bylo to poprvé, co se od únorového začátku války objevil na veřejnosti. Právě v den, kdy americký prezident Donald Trump s podporou Izraele útoky na íránské území odstartoval, se íránský exprezident dostal na svobodu.

V domácím vězení se někdejší protiamerický jestřáb ocitl kvůli svým opakovaným snahám kandidovat znovu na prezidenta a kritice vlády. Podle dříve zveřejněného plánu se s Američany domluvil, že po odstranění stávajícího vedení Íránu včetně ajatolláha Chameneího převezme moc a stane se staronovým prezidentem.

Plán však fatálně selhal, Ahmadínežád byl při izraelském útoku těžce zraněn a zmizel neznámo kam. Američanům prý přestal věřit a dlouho nebylo jisté, že je vůbec naživu. Když tak přišel na pohřeb Chameneího, revoluční gardy nelenily a exprezidenta zadržely.

Podle informací listu The New York Times byl v poslední době v izraelském úkrytu. A právě kvůli spolupráci s nepřítelem Íránu je nyní znovu v domácím vězení.

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