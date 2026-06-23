Irán prý nepovolí návštěvu jaderným inspektorům. Souhlasili s tím, zuří Trump

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  15:18aktualizováno  15:18
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Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026 | foto: VANTORReuters

Íránské jaderné zařízení v Natanzu, které se stalo terčem izraelského úderu....
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Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí.

Americký prezident Donald Trump přitom v úterý na sociální síti Truth Social uvedl, že Írán podle něj bezvýhradně souhlasil s inspekcemi svých jaderných zařízení na dlouho do budoucna.

„Írán zcela a bezvýhradně souhlasil s jadernými inspekcemi na nejvyšší úrovni na dlouho do budoucna (do nekonečna!!!). Zajistí to ‚jadernou čestnost‘. Kdyby s tím nesouhlasili, žádná další jednání by se nekonala!“ napsal Trump.

Šéf Bílého domu uvedl, že na základě toho a dalších ústupků ze strany Íránu souhlasil s tím, že Hormuzský průliv zůstane otevřený a americká blokáda íránských přístavů nebude pokračovat. Americké lodě zůstanou v regionu pro případ, že by bylo třeba blokádu obnovit, podle něj k tomu však nedojde. Mírové rozhovory se vyvíjejí dobře, dodal.

V následujícím příspěvku Trump uvedl, že Hormuzským průlivem bylo v pondělí přepraveno 19 milionů barelů ropy, což je podle něj historický rekord. „Ceny ropy padají a svět je mnohem bezpečnějším místem!!!“ napsal.

Baghájí v úterý uvedl, že pro inspekce íránských jaderných zařízení neexistuje žádný protokol a Teherán se bude nadále řídit svými závazky vyplývajícími ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jejímž je signatářem, a také dohodou o uplatňování záruk MAAE.

Americký viceprezident J. D. Vance v pondělí prohlásil, že Teherán souhlasí s návratem inspektorů MAAE do Íránu. Vance to oznámil poté, co ve švýcarském Bürgenstocku skončilo první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.

Spojené státy a Izrael provedly vzdušné údery proti některým jaderným zařízením v Íránu již loni v červnu. Teherán poté v červenci pozastavil spolupráci s MAAE s tvrzením, že agentura straní západním zemím a poskytla záminku pro červnové útoky.

MAAE se na základě satelitních snímků domnívá, že značná část íránského vysoce obohaceného uranu byla v době loňských útoků uložena v zařízení v Isfahánu, které bylo také poničeno, a od té doby tam zůstává.

Spojené státy žádají, aby se Teherán vzdal ambicí získat jadernou zbraň. Íránský režim nicméně dlouhodobě tvrdí, že o ni neusiluje a že jeho jaderný program je určen pouze pro civilní účely.

26. června 2025
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