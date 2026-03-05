PŘEHLEDNĚ: Kdo je další na řadě? Írán v odvetě zasáhl už bezmála desítku zemí

  14:49
Írán po sobotních útocích Izraele a Spojených států spustil odvetné údery. Ty mířily nejen na židovskou zemi, ale i na americké základny v okolních arabských zemích a britskou základnu na Kypru. Íránský dron zasáhl podle Baku také letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan. Jedna raketa zamířila i na turecké území, Íránci však odmítají, že by za tímto útokem stáli.
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Kouř ze zachycených íránských raket na nebi v katarském Dauhá (5. března 2026)
Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...
Letadlo vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri poblíž Limassolu na...
Stíhačka vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri na Kypru. (2. března...
1 Izrael

Záchranáři a vojenský personál prohlížejí místo zásahu den po íránském...

Írán od soboty vyslal na Izrael rakety v několika vlnách. Exploze zasáhly Jeruzalém i Tel Aviv, při útocích zemřelo dvanáct lidí. K úderu se připojilo i libanonské hnutí Hizballáh. Jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.

Izraelská armáda v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem. Izraelské údery na Libanon si dosud vyžádaly asi 75 mrtvých a 437 zraněných.

2 Bahrajn

Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním...

Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má jeho pátá flotila. V zemi byly během soboty hlášeny exploze a hustý kouř u velitelství flotily námořnictva. V noci na úterý Írán zaútočil také na americkou leteckou základnu.

Íránský dronový útok způsobil materiální škody i na bahrajnském mezinárodním letišti. Výbuchy hlásili také v Manámě, při jednom z úderů byl zasažen hotel Crown Plaza. Dosud v Bahrajnu zahynuli dva lidé.

3 Katar

Kouř ze zachycených íránských raket na nebi v katarském Dauhá (5. března 2026)

Írán tento týden zaútočil dvěma raketami na území Kataru, přičemž jedna z nich zasáhla největší americkou vojenskou základnu v regionu Al-Udajd a druhou zneškodnila protivzdušná obrana.

Katarská státní společnost QatarEnergy také pozastavila produkci zkapalněného zemního plynu (LNG), protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu Rás Laffan a Masaíd, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba z jedné pětiny.

4 Kuvajt

Kouř stoupající po íránském útoku v Kuvajtu (2. března 2026)

Při pondělních íránských útocích zemřeli dva příslušníci kuvajtské armády a dva civilisté, mezi nimi údajně i jedenáctileté dítě.

5 Omán

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Íránskému dronovému útoku čelil tento týden i Omán, který má s Íránem blízké vztahy a ještě v únoru zprostředkovával nepřímé rozhovory mezi Teheránem a USA.

Jeden z dronů zasáhl nádrž pro uskladnění pohonných hmot v přístavu Dukm. Podle agentury AP v přístavu doplňovala pohonné hmoty i americká letadlová loď Abraham Lincoln, jež se nyní nachází v Arabském moři.

6 Spojené arabské emiráty (SAE)

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Od začátku války čelily SAE více než tisíci útoků z Íránu, uvedlo ve středu tamní ministerstvo zahraničí. Z větší části se jednalo o bezpilotní prostředky. Podle úřadů v zemi přišli o život tři lidé, všichni cizí státní příslušníci, a 58 lidí utrpělo zranění. Některé budovy jsou poškozené, včetně mezinárodního letiště v Dubaji a v Abú Zabí.

Zasáh dostaly i luxusní hotely v Dubaji, včetně hotelu Burdž Al-Arab, který je považován za jeden ze symbolů města.

7 Kypr

Letadlo vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri poblíž Limassolu na...

Dron zasáhl v noci na pondělí také britskou leteckou základnu Akrotiri nedaleko kyperského přístavního města Limasol. Podle médií provedlo útok libanonské hnutí Hizballáh. Při dopadu bezpilotního letounu nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody. Byl to první útok na britské vojenské zařízení od raketového útoku libyjských ozbrojenců z roku 1986.

Premiér Keir Starmer oznámil, že Velká Británie vyšle na Kypr válečnou loď a vrtulníky s protidronovými systémy. Itálie, Španělsko, Francie a Nizozemsko vyšlou v příštích dnech ke Kypru své námořní síly, které se budou podílet na jeho ochraně, pomoc přislíbilo i Řecko. Kyperská vláda po útocích vyzvala Británii, aby svou základnu používala jen pro humanitární účely.

8 Ázerbájdžán

Letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan po zásahu dronu z Íránu (5. března...

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl ve čtvrtek letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, uvedlo ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy školy. Baku incident odsoudilo a předvolalo si íránského diplomata.

Nachičevanská autonomní republika je od hlavní části Ázerbájdžánu oddělena arménským územím a zároveň sousedí s Íránem.

9 Turecko

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navštívil turecké vojáky. (4. března...

Systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří ve středu zničily balistickou střelu letící tureckým směrem. Předtím střela přeletěla nad územím Iráku a Sýrie. Zbytky rakety, jež tu íránskou zneškodnila, dopadly v turecké provincii Hatay.

Ankara varovala, že takové útoky nebude trpět. Íránci tak večer popřeli, že by raketa vyletěla z jejich území. „Respektujeme suverenitu Turecka,“ ujistili.

