1 Izrael
Írán od soboty vyslal na Izrael rakety v několika vlnách. Exploze zasáhly Jeruzalém i Tel Aviv, při útocích zemřelo dvanáct lidí. K úderu se připojilo i libanonské hnutí Hizballáh. Jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Izraelská armáda v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem. Izraelské údery na Libanon si dosud vyžádaly asi 75 mrtvých a 437 zraněných.
2 Bahrajn
Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má jeho pátá flotila. V zemi byly během soboty hlášeny exploze a hustý kouř u velitelství flotily námořnictva. V noci na úterý Írán zaútočil také na americkou leteckou základnu.
Íránský dronový útok způsobil materiální škody i na bahrajnském mezinárodním letišti. Výbuchy hlásili také v Manámě, při jednom z úderů byl zasažen hotel Crown Plaza. Dosud v Bahrajnu zahynuli dva lidé.
3 Katar
Írán tento týden zaútočil dvěma raketami na území Kataru, přičemž jedna z nich zasáhla největší americkou vojenskou základnu v regionu Al-Udajd a druhou zneškodnila protivzdušná obrana.
Katarská státní společnost QatarEnergy také pozastavila produkci zkapalněného zemního plynu (LNG), protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu Rás Laffan a Masaíd, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba z jedné pětiny.
4 Kuvajt
Při pondělních íránských útocích zemřeli dva příslušníci kuvajtské armády a dva civilisté, mezi nimi údajně i jedenáctileté dítě.
5 Omán
Íránskému dronovému útoku čelil tento týden i Omán, který má s Íránem blízké vztahy a ještě v únoru zprostředkovával nepřímé rozhovory mezi Teheránem a USA.
Jeden z dronů zasáhl nádrž pro uskladnění pohonných hmot v přístavu Dukm. Podle agentury AP v přístavu doplňovala pohonné hmoty i americká letadlová loď Abraham Lincoln, jež se nyní nachází v Arabském moři.
6 Spojené arabské emiráty (SAE)
Od začátku války čelily SAE více než tisíci útoků z Íránu, uvedlo ve středu tamní ministerstvo zahraničí. Z větší části se jednalo o bezpilotní prostředky. Podle úřadů v zemi přišli o život tři lidé, všichni cizí státní příslušníci, a 58 lidí utrpělo zranění. Některé budovy jsou poškozené, včetně mezinárodního letiště v Dubaji a v Abú Zabí.
Zasáh dostaly i luxusní hotely v Dubaji, včetně hotelu Burdž Al-Arab, který je považován za jeden ze symbolů města.
7 Kypr
Dron zasáhl v noci na pondělí také britskou leteckou základnu Akrotiri nedaleko kyperského přístavního města Limasol. Podle médií provedlo útok libanonské hnutí Hizballáh. Při dopadu bezpilotního letounu nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody. Byl to první útok na britské vojenské zařízení od raketového útoku libyjských ozbrojenců z roku 1986.
Premiér Keir Starmer oznámil, že Velká Británie vyšle na Kypr válečnou loď a vrtulníky s protidronovými systémy. Itálie, Španělsko, Francie a Nizozemsko vyšlou v příštích dnech ke Kypru své námořní síly, které se budou podílet na jeho ochraně, pomoc přislíbilo i Řecko. Kyperská vláda po útocích vyzvala Británii, aby svou základnu používala jen pro humanitární účely.
8 Ázerbájdžán
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl ve čtvrtek letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, uvedlo ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy školy. Baku incident odsoudilo a předvolalo si íránského diplomata.
Nachičevanská autonomní republika je od hlavní části Ázerbájdžánu oddělena arménským územím a zároveň sousedí s Íránem.
9 Turecko
Systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří ve středu zničily balistickou střelu letící tureckým směrem. Předtím střela přeletěla nad územím Iráku a Sýrie. Zbytky rakety, jež tu íránskou zneškodnila, dopadly v turecké provincii Hatay.
Ankara varovala, že takové útoky nebude trpět. Íránci tak večer popřeli, že by raketa vyletěla z jejich území. „Respektujeme suverenitu Turecka,“ ujistili.