Íránci pohrozili ofenzivou. Vztyčte raději bílou vlajku, vzkázal jim Trump

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Prezident Donald Trump při účasti na národní modlitbě ve Washingtonské národní...

Prezident Donald Trump při účasti na národní modlitbě ve Washingtonské národní katedrále (21. ledna 2025) | foto: AP

Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026)
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Írán se rozhodl přejít z obrany do plné ofenzivy. Mohou za to zablokované snahy o trvalé ukončení války s USA, uvedl v pondělí vysoce postavený íránský zdroj. Americký prezident Donald Trump mezitím v rozhovoru se stanicí Fox News řekl, že Teherán by měl „vztyčit bílou vlajku kapitulace“. Dodal, že USA neusilují o prodloužení červnového memoranda o porozumění s touto zemí.
Prezident Donald Trump při účasti na národní modlitbě ve Washingtonské národní katedrále (21. ledna 2025)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026)
60 fotografií

Pokrok směrem k mírovým rozhovorům a obnovení dopravy ropných tankerů přes strategický Hormuzský průliv se tak patrně zastavil, jelikož se válčící strany neposouvají k ukončení konfliktu, který USA a Izrael zahájily na konci února údery na Írán, poznamenala agentura Reuters.

Washington se ke komentáři íránského představitele o přechodu k plně útočné strategii dosud nevyjádřil. Trump ale dnes v telefonickém rozhovoru se stanicí Fox News uvedl, že Írán by se měl vzdát. Později také prohlásil, že USA neusilují o prodloužení přechodné dohody.

Trump od začátku konfliktu střídavě uvádí, že mír je na dosah, nebo hrozí dalšími údery. Nejnověji pohrozil bombardováním Ománu, pokud se tato země postaví do cesty Spojeným státům, zatímco s Íránem vyjednává o pravidlech plavby Hormuzským průlivem.

Vyjádření přichází v den, kdy vypršela 60denní lhůta pro dohodu o ukončení války, kterou rozpoutaly USA a Izrael 28. února útokem na Írán. Lhůtu, během níž by měla vzniknout širší dohoda omezující íránský jaderný program a rušící americké sankce vůči Íránu, v červnu stanovilo íránsko-americké memorandum o porozumění.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí v pondělí podle deníku The Guardian řekl, že 60denní lhůta pro jednání vycházející z červnové dohody o porozumění je irelevantní, jelikož USA původní dohodu porušily.

„Nezahájili jsme žádná jednání, protože několik týdnů po podpisu začalo rozsáhlé porušování dohody, čímž se ustanovení o 60denní lhůtě stalo irelevantním,“ řekl

Trump dále prohlásil, že Spojené státy neusilují o prodloužení červnového memoranda o porozumění s Íránem.

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