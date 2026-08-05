„Byly schváleny zeměpisné souřadnice trasy požadované oběma stranami,“ uvedl Baghájí v prohlášení na síti Telegram. Mluvčí íránské diplomacie dodal, že „společné prohlášení obou zemí“ o pravidlech plavby v Hormuzském průlivu je „v konečné fázi přípravy a korektury“.
„Dohoda mezi Íránem a Ománem sama nemůže zajistit, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí,“ uvedl v prohlášení Baghájí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdými údery, pokud Hormuzský průliv neotevře. Plavba v něm je výrazně omezená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Írán.
V úterý velitelství americké armády CENTCOM na síti X tvrdilo, že jižní část Hormuzského průlivu „je bezpečná a otevřená pro všechny obchodní lodě, které chtějí pro plavbu využít mezinárodní vody“.
Mezinárodní společnost Kpler, která sleduje provoz v Hormuzském průlivu, uvádí, že od začátku srpna jím v obou směrech proplulo zhruba deset lodí denně. Před válkou přitom podle údajů OSN průlivem denně proplouvalo více než 100 lodí.