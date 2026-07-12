Írán oznámil, že čelí novým útokům, zásahy mezitím oznámil Kuvajt

Portál Axios s odvoláním na americké činitele uvedl, že americká armáda udeřila proti íránským raketovým a protivzdušným systémům a rovněž proti menším lodím íránských revolučních gard v úžině. Spojené státy tento týden obnovily údery na Írán poté, co americký prezident Donald Trump označil příměří za skončené kvůli tomu, že íránské síly napadají lodě v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu.
Agentura Fars informovala, že výbuchy jsou hlášeny nejen z ostrova Kešm, ale také z přístavního města Bandar Abbás na íránské pevnině, které je vzdáleno několik kilometrů od ostrova Kešm. Podle agentury IRNA byly všechny cíle na ostrově Kešm vojenské a že útoky si nevyžádaly žádné oběti.
Kuvajt mezitím podle agentury Reuters oznámil, že dron zasáhl těžební plošinu, kde způsobil materiální škody a zranil jednoho pracovníka. Plošina patří národní ropné společnosti Kuwait Oil Company. Původ dronu kuvajtská armáda neupřesnila, označila ho jen jako nepřátelský. V minulosti ale podobné údery podnikal Írán v odvetě za americké útoky. Kuvajtská armáda rovněž uvedla, že pod útokem se ocitla i trojice pohraničních stanovišť, která rovněž utrpěla materiální škody.
Válku v regionu zahájily USA a Izrael 28. února útokem na Írán, který v odvetě udeřil na Izrael, na americké vojenské základny v regionu a na další cíle v zemích Perského zálivu. USA útoky zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jaderné zbraně, který ovšem opakovaně tvrdí, že jeho nukleární program je výhradně mírový. V červnu se Washington a Teherán podepsaly memorandum o porozumění, které otevřelo cestu k mírové dohodě. Od té doby ale bylo příměří opakovaně narušeno.
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje.