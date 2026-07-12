Írán oznámil, že čelí novým útokům, zásahy mezitím oznámil Kuvajt

Autor:
  19:32aktualizováno  19:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský...

Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský průliv přejmenovaný na „Trumpův průliv“. | foto: Truth Social Donalda Trumpa

Požár v Hormuzském průlivu (1. března 2026)
Hormuzský průliv
USA zveřejnily fotku zasažené íránské lodě. Američané oznámili, že zničili 16...
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026
8 fotografií
Íránská státní média informují, že "nepřítel" dnes odpoledne zasáhl nejméně deseti projektily ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Uvedla to agentura AFP.

Portál Axios s odvoláním na americké činitele uvedl, že americká armáda udeřila proti íránským raketovým a protivzdušným systémům a rovněž proti menším lodím íránských revolučních gard v úžině. Spojené státy tento týden obnovily údery na Írán poté, co americký prezident Donald Trump označil příměří za skončené kvůli tomu, že íránské síly napadají lodě v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu.

Agentura Fars informovala, že výbuchy jsou hlášeny nejen z ostrova Kešm, ale také z přístavního města Bandar Abbás na íránské pevnině, které je vzdáleno několik kilometrů od ostrova Kešm. Podle agentury IRNA byly všechny cíle na ostrově Kešm vojenské a že útoky si nevyžádaly žádné oběti.

Kuvajt mezitím podle agentury Reuters oznámil, že dron zasáhl těžební plošinu, kde způsobil materiální škody a zranil jednoho pracovníka. Plošina patří národní ropné společnosti Kuwait Oil Company. Původ dronu kuvajtská armáda neupřesnila, označila ho jen jako nepřátelský. V minulosti ale podobné údery podnikal Írán v odvetě za americké útoky. Kuvajtská armáda rovněž uvedla, že pod útokem se ocitla i trojice pohraničních stanovišť, která rovněž utrpěla materiální škody.

Válku v regionu zahájily USA a Izrael 28. února útokem na Írán, který v odvetě udeřil na Izrael, na americké vojenské základny v regionu a na další cíle v zemích Perského zálivu. USA útoky zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jaderné zbraně, který ovšem opakovaně tvrdí, že jeho nukleární program je výhradně mírový. V červnu se Washington a Teherán podepsaly memorandum o porozumění, které otevřelo cestu k mírové dohodě. Od té doby ale bylo příměří opakovaně narušeno.

Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.