Tažení proti čtyřnohým mazlíčkům se uskutečňuje na místní úrovni. Jednotlivá města přistupují k restriktivním opatřením, přičemž citují různé články íránského trestního zákoníku a ústavy, především pak ty o ohrožení veřejného zdraví či veřejné morálky.

Celkem ke krokům přistoupilo nejméně 25 měst, například Hamadán, Ílám či Golestán. Jedním z posledních byl Kašmár, podle něhož venčení „narušuje veřejný pořádek“. Majitelé nesmí mít zvířata ani ve svých dopravních prostředcích.

„Venčení psů je jasný zločin,“ uvedl prokurátor města Mašhad Mohammad Hosejn Dorúdí, podle něhož jde o kriminální chování obtěžující ženy a děti. Zmiňoval též ohrožování veřejného zdraví.

Dorúdí též zakázal převoz psů v prostředcích veřejné dopravy a nařídil uzavření nepovolených veterinárních klinik a obchodů se zvířaty.

Mozaffar Rezaí, veřejný prokurátor ve městě Chalchal, při oznámení nových pravidel oznámil, že vycházel ze zohlednění náboženských předpisů a kulturních ohledů. „Tato praxe odráží propagaci západního životního stylu,“ varoval.

Íránští konzervativní představitelé dlouhodobě hledí na psy s podezřením. Konzervativní klerici varují, že pes je podle islámu „nečisté“ zvíře. Vlastnění jej jako domácího mazlíčka prezentují spolu s porušováním přísných náboženských pravidel o nošení hidžábu jako další příznak rozsáhlého kažení islámských hodnot.

Sám íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí v roce 2017 prohlásil, že chov psů z jiných důvodů než pro hnaní dobytka, lov nebo hlídání je „odsouzeníhodný“.

Venčení, tichá rebelie

Někteří Íránci na nová omezení reagovali se znepokojením. „Předtím, když jsem šla se svým psem, jsem se cítila bezpečněji. Méně lidí mě obtěžovalo,“ řekla portálu IranWire žena jménem Šeida. „Ale nyní musím být se svým psem opatrnější, aby mi ho neukradli a nevzali.“

Jiné regulace příliš netrápí. „Domácí zvířata, včetně psů, se stala nedílnou součástí íránské rodinné kultury, a to i v nábožensky založených domácnostech. Ať už to úředníci schvalují nebo ne, miliony domácích zvířat v Íránu zlikvidovat nemohou,“ myslí si veterinář Damon Ansari. „Občané jsou na takové plány zvyklí a vědí, že se mají držet při zemi, dokud se vymáhání nezmírní.“

Podle Ansariho je trend jasný a počet lidí vlastnících psy roste. Dokladem toho je i rostoucí počet veterinářů v Teheránu. Před pětadvaceti lety zde byla jen jedna klinika, nyní jsou jich desítky.

List The New York Times podotýká, že pro některé obyvatele je venčení psa tichou rebelií vůči omezování občanských práv ze strany islamistického režimu. Írán se v posledních letech stal dějištěm stále výraznějších protestů proti restriktivní politice, především co se týče oblékání žen.