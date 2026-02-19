USA od Íránu očekávají písemný návrh, jak vyřešit spor. Rubio bude jednat v Izraeli

  7:02
Podle vysoce postaveného amerického činitele se očekává, že Írán předloží písemný návrh, jak vyřešit svůj spor se Spojenými státy. Dokument by měl navazovat na úterní americko-íránská jednání v Ženevě o íránském jaderném programu, sdělil agentuře Reuters. Stejný zdroj také uvedl, že americký ministr zahraničí Marco Rubio navštíví 28. února Izrael.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026) | foto: Reuters

Ománský ministr zahraničí Badr Busajdí (vpravo) s americkým zvláštním vyslancem...
Členové delegací, které se účastní trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a...
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...
Rubio tam má s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem jednat o Íránu.

Nejvýše postavení američtí poradci pro národní bezpečnost se ve středu sešli v situační místnosti Bílého domu k jednání o Íránu. Podle zdroje Reuters jim bylo sděleno, že všechny americké vojenské síly rozmístěné v blízkovýchodním regionu by měly dorazit na cílové pozice do poloviny března.

Spojené státy v posledních dnech přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán.

Úterní nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zastavit prohlubující se spor ohledně íránského jaderného programu. Toho se Írán odmítá vzdát a zároveň dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně.

Íránští zástupci během rozhovorů v Ženevě přistoupili na to, že předloží písemný návrh, jak řešit obavy Spojených států, uvedl vysoce postavený americký činitel. „V současnosti na to od Íránců čekáme,“ dodal.

Spojené státy se snaží rozšířit rozsah jednání i na nejaderné otázky, například na íránské zásoby raket. Írán uvádí, že je ochoten jednat pouze o omezení svého jaderného programu výměnou za zmírnění sankcí a že se zcela nevzdá obohacování uranu ani nebude diskutovat o svém raketovém programu.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu novinářům řekla, že v Ženevě bylo dosaženo určitého pokroku, ale že v některých otázkách je shoda ještě velmi vzdálená.

