Írán pohrozil, že přestane plnit další závazky z jaderné dohody. Chce prodávat ropu navzdory americkým sankcím

Teherán Írán pohrozil, že odstoupí od plnění dalších zásadních závazků plynoucích z dohody o jeho jaderném programu z roku 2015. Mluvčí tamní vlády v pondělí totiž uvedl, že pokud Evropa nenabídne do konce týdne nové podmínky, které Íránu umožní prodej ropy na mezinárodním trhu navzdory americkým sankcím, bude Teherán nucen odstoupit od dalších bodů dohody.

Plnit dohodu přestal Írán už ve dvou předchozích fázích. Do Francie a Ruska v pondělí odjeli vyjednávat íránští diplomaté.



Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která je pověřená plnění dohody kontrolovat, minulý týden konstatovala, že Írán oproti dojednaným podmínkám navyšuje své zásoby obohaceného uranu a navíc začal obohacovat uran na 4,5 procenta, přičemž strop daný dohodou je 3,67 procenta.



Krizi kolem dohody vyvolaly Spojené státy, které od ní loni odstoupily a obnovily protiíránské sankce, čímž ochromily obchod s íránskou ropou. Zbylí signatáři dohody, mezi nimiž jsou tři evropské země - Británie, Francie a Německo - a také Rusko a Čína, si přejí, aby Írán dohodu dále plnil. Evropané slíbili, že vytvoří mechanismus, který umožní navzdory sankcím ropu prodávat, zatím se to ale nestalo.

Írán je připraven od dohody odstoupit

Mluvčí íránské vlády v pondělí řekl, že pokud do konce týdne Evropané nenabídnou způsob prodeje ropy, je Írán připraven k zásadnímu kroku a od dohody dále odstoupí.

V pondělí bude v Moskvě jednat šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf a do Paříže odjel vyjednávat jeho náměstek. „Íránská ropa by měla být nakupována a peníze za ni by měly být Íránu dostupné. To je námětem našich jednání,“ řekl k tomu vládní mluvčí.

Spojené státy zařadily íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa na sankční seznam

Agentura AP připomíná, že nyní není jasné, jak by takový požadavek mohl být naplněn. Z amerických sankcí totiž plyne, že každý, kdo koupí íránskou ropu, se sám vystavuje sankčním opatřením a bude vyřazen z amerického finančního trhu.

Smyslem jaderné dohody známé jako JCPOA bylo zbrzdit íránský jaderný program, zamezit mu tak ve vývoji jaderných zbraní, ale umožnit mírové využívání jaderných technologií. Podle nynější americké administrativy, která se na dojednání smlouvy nepodílela, je smlouva neúčinná a jenom dočasná. Washington chce Írán přinutit k novým vyjednáváním.

Mluvčí vlády v Teheránu neupřesnil, jakým způsobem se Írán chystá dohodu dále vypovídat. Podle AP by mohl obnovit provoz výkonných odstředivek na obohacování uranu, které musel v rámci dohody odstavit, anebo by mohl zvýšit práh obohacování. Írán zdůrazňuje, že pokud přestane být cílem sankcí, může se rychle k plnění dohody vrátit. „Oznámíme svůj třetí krok Evropanům písemně, pokud do čtvrtka nepřijmou nezbytná opatření,“ řekl ministr Zaríf v neděli.