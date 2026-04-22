Faríd byl zatčen 31. května 2023 a v té době stále pracoval pro AEOI, uvedla lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku.
Původně byl odsouzen k deseti letům vězení, ale v červenci 2025 byl v novém procesu odsouzen k trestu smrti.
Podle organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech byl nový proces zahájen poté, co soud vyhověl odvolání prokuratury.
Agentura Mízán napsala, že Faríd byl manažerem v Národní organizaci pro pasivní obranu, která má mimo jiné na starosti ochranu íránské infrastruktury před biologickými, chemickými či jadernými zbraněmi. Organizace však podle AFP toto tvrzení v prohlášení odmítla.
Íránské úřady v uplynulých týdnech a měsících popravily několik lidí, které odsoudily k trestu smrti za údajnou špionáž ve prospěch Izraele a USA. V neděli íránská média informovala o popravě dvou mužů odsouzených za spolupráci s Mossadem, v úterý o popravě muže odsouzeného za vedení skupiny napojené na Mossad.
Organizace IHR tento měsíc informovala, že Írán v minulém roce popravil nejméně 1639 lidí, což představuje nejvyšší počet poprav od roku 1989. Podle mnoha lidskoprávních organizací a pozorovatelů nelze íránskou justici považovat za nezávislou.
Íránské úřady letos zesílily represe v souvislosti s lednovými protirežimními protesty a americko-izraelskou válkou proti Íránu, která začala 28. února.