Íránec okradl desetitisíce lidí o sedm miliard korun, skončil na šibenici

Autor: ,
  14:20aktualizováno  14:20
Írán v neděli popravil muže odsouzeného za podvod v oblasti investic a za podvody při prodeji automobilů. Úřady odhadují, že desítky tisíc lidí okradl o 350 milionů dolarů (7,2 miliardy korun). Mohammad Rezá Kafarí byl oběšen poté, co nejvyšší soud v srpnu potvrdil jeho odsouzení za „rozsáhlé narušení ekonomického systému země“.

Několik stovek íránských exulantů demonstruje v Kolíně nad Rýnem proti Teheránu. (11. ledna 2020) | foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Podvody začaly v roce 2013 v severozápadní provincii Kazvín a týkaly se slibů ohledně investic do nemovitostí a prodeje levných automobilů.

Kafarí byl se svými společníky obviněn z krádeže značné sumy peněz, která se podle úřadů dotkla více než 28 tisíc lidí.

Dělo se tak prostřednictvím takzvaného Ponziho schématu, které odměňuje investory z peněz nových účastníků. Svá vozidla podle obžaloby dostala pouze čtyři procenta zákazníků.

V případu bylo souzeno 28 lidí. Kafarí slíbil, že obětem uhradí škody, podle Mízánu ale své dluhy navzdory několika varováním nesplatil.

Podvod měl pro oběti závažné finanční i psychické důsledky, uvedla agentura agentura Mízán spadající pod íránskou justici..

V Íránu se trest smrti obvykle ukládá za vraždy, znásilnění, ekonomické kauzy či špionáž. Islámská republika, kde odsouzené většinou čeká oběšení, je podle lidskoprávních organizací po Číně druhou zemí co do počtu poprav.

Vstoupit do diskuse

Sebevědomá a přesná. Charvátová byla ve stíhačce k nepoznání, má životní výsledek

Lucie Charvátová dojíždí do cíle sprintu.

ONLINE: Jablonec - Bohemians 1:0, Alegueho trefa po přezkoumání neplatí

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

ONLINE: Hradec hostí Plzeň. Spartu čekají neoblíbené Vary, Vítkovice čelí Kometě

Plzeňský Petman (v bílém) krátce před tím, než vstřelil gól Hradci.

Íránec okradl desetitisíce lidí o sedm miliard korun, skončil na šibenici

Několik stovek íránských exulantů demonstruje v Kolíně nad Rýnem proti...

Názor

Odhalil špičku ledovce aneb Co svým výrokem rozpoutal francouzský šéf štábu

Náčelník francouzského generálního štábu Fabien Mandon.

Schodiště

Madona, která unikla odsunu. Vzácná socha je k vidění v Anežském klášteře

Madona z Havraně.

Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je upoután na lůžko, řeší se i operace

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

V Ústí nad Labem hořela opuštěná budova bývalého divadla

Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025)

Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Prezident Beninu Patrice Talon (23. května 2024)

Smrtelná nehoda lyžaře v Rakousku. Na poslední chvíli se vyhýbal jinému, vylétl ze sjezdovky

Lyžařské středisko Gerlos ve skiresortu Zillertal Arena

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček

Na konzultace s prezidentem Petrem Pavlem dorazil na Hrad Karel Havlíček (ANO),...

Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů. S Östersundem se rozloučí i čtveřice Čechů

Vítězslav Hornig během sprintu v Östersundu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.