Íránem se na přelomu roku rychle rozšířily protesty, které začaly koncem prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, které bezpečnostní složky násilně potlačily.
Íránská lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA uvádí, že při protestech bylo zabito nejméně 7007 lidí: 6488 protestujících, 76 náhodných civilistů, 236 dětí a 207 členů bezpečnostních a ozbrojených složek. Organizace také zaznamenala zatčení nejméně 53 777 osob a 369 případů vynuceného přiznání.
Organizace na ochranu lidských práv Iran Human Rights (IHR) a nevládní instituce Společně proti trestu smrti (ECPM) v dubnu informovaly o tom, že íránské úřady v loňském roce popravily nejméně 1639 lidí, což je nejvyšší počet od roku 1989.